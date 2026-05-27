Богатството на българските домакинства продължава да нараства, като основната част от него е съсредоточена в недвижими имоти. Според последните данни на индекса, измерващ богатството на българите, около 75% от всички активи се държат под формата на жилища. Общата номинална стойност на активите, които домакинствата притежават, спестяват и инвестират, вече надхвърля 1 трилион лева, или близо 555 милиарда евро.

За последните 11 години богатството на българите е нараснало приблизително три пъти. Значителна част от този ръст обаче се дължи на поскъпването на имотите. Анализатори отбелязват, че именно недвижимите имоти са помогнали на много домакинства да запазят стойността на спестяванията си в условията на висока инфлация.

Архитектът Никола Николов е сред хората, които са закупили жилище с ипотечен кредит преди повече от десетилетие. По негови думи, стойността на имота му днес е почти двойно по-висока.

В момента обзавеждам жилище и правя ремонт на апартамента си. Само за шест месеца някои стоки поскъпнаха с около 20%, заради по-високите транспортни разходи в ЕС и напрежението около войната в Иран коментира архитектът Никола Николов пред БНТ

Според проучване към края на 2025 г. брутното богатство на домакинствата достига 478% от брутния вътрешен продукт на България. В същото време все повече хора купуват жилища чрез ипотечни кредити. Делът на ипотечното кредитиране вече надхвърля 28%, което е рекордно ниво за страната.

Общата стойност на жилищния фонд в България се оценява на около 420 милиарда евро с приблизително 59 милиарда евро повече спрямо предходната година.

Според икономиста Стоян Панчев ръстът на богатството до голяма степен е "на хартия“, тъй като е резултат основно от поскъпването на жилищата и не е здравословно основната част от богатството на една държава да расте основно чрез увеличаване цените на имотите. Това в значителна степен се стимулира от кредити и инфлация.

Финансовият анализатор Макс Баклаян също предупреждава за рисковете от прекомерната зависимост от пазара на недвижими имоти.

Колкото повече икономиката зависи от имотите, толкова по-уязвима става. Дори малък проблем в сектора може да има сериозни последици за цялата икономика посочва Макс Баклаян пред БНТ

Въпреки доминиращата роля на имотите, депозитите и парите в брой също продължават да растат и вече надхвърлят 56 милиарда евро. Това обаче остава значително по-малко в сравнение с вложеното в недвижими имоти.

Постепенно се увеличава и интересът към други форми на инвестиции. Около 6,7 милиарда евро, или приблизително 5% от финансовите активи на домакинствата, вече са насочени към акции, облигации и криптовалути.

Някои българи остават традиционно ориентирани към имотите. Други обаче виждат по-добри възможности на финансовите пазари, като например акциите и облигациите. Тенденцията показва, че макар недвижимите имоти да остават основен източник на богатство за българските домакинства, интересът към по-разнообразни инвестиции постепенно нараства.