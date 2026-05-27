Младите хора в България продължават да гледат към бъдещето си в страната по все по-осъзнат и изискващ начин, като същевременно поставят ясни условия към средата, в която искат да се развиват. Това показва новото изследване "Живот и работа в България“ на JTN и Bulgaria Wants You, според което 89% от хората между 18 и 35 години планират да останат и да градят живота си в България. Въпреки че този дял бележи лек спад спрямо предходната година, той остава висок и ясно показва, че страната продължава да бъде предпочитан избор за живот и професионална реализация.

Изследването очертава поколение, което силно вярва в личната си отговорност и в това, че успехът зависи най-вече от собствените усилия. Повечето от анкетираните споделят убеждението, че развитието им е в техни ръце, а значителна част имат амбицията да се развиват и израстват в организациите, в които работят. В същото време се наблюдава ясно изразено разбиране, че постигането на успех изисква повече от средното усилие, което говори за висока степен на ангажираност и готовност за труд. Въпреки това само малка част от младите хора имат напълно ясен професионален план, което подсказва, че те все още търсят своята посока и се нуждаят от повече насоки, вдъхновение и достъп до реални възможности.

Съществена промяна се вижда и в начина, по който младите хора възприемат кариерата и успеха. Все по-голяма част от тях разглеждат предприемачеството, дигиталните професии и алтернативните източници на доход като реални и постижими възможности. Почти половината от участниците смятат, че собствен бизнес предлага по-добри перспективи за развитие, а значителен дял биха се насочили към създаване на съдържание като форма на доход. Сходен процент виждат себе си като бъдещи собственици на компания в близките години, което показва ясно изразено желание за независимост, гъвкавост и контрол върху собственото професионално развитие.

Финансовите очаквания са ясно структурирани и отразяват едновременно реализъм и високи амбиции. За младите хора 846 евро се възприемат като твърде ниско възнаграждение, докато 1 941 евро се считат за мотивираща заплата, а 3 510 евро се посочват като желано възнаграждение. Това показва, че доходът вече не се разглежда като допълнителен стимул, а като базово изискване към всяка работа. В същото време младите са готови да платят цената за по-високи възнаграждения чрез повече усилия, като около 20% заявяват, че биха работили над 40 часа седмично, ако това подпомага професионалното им развитие и финансова стабилност.

Макар дистанционната работа да остава предпочитана, все по-важни стават качеството на работната среда, гъвкавостта и възможността за реално развитие. Физическото присъствие в офис се приема положително, когато носи реална стойност и допринася за професионалния растеж.

Проучването е проведено сред 500 млади хора на възраст между 18 и 35 години чрез онлайн методология и представителна извадка, като данните са събрани през май 2026 година.