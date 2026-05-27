Липсата на политическа воля блокира реформирането на държавната администрация у нас, тъй като служителите в нея често са избиратели и колеги на управляващите. Това обяви финансистът и анализатор Левон Хампарцумян в ефира на предаването "Денят на живо“ по NOVA NEWS, подчертавайки, че неефективното изразходване на публичните средства означава тяхното наливане на грешно място.

Бъдещето на Плана за възстановяване и устойчивост

Според Левон Хампарцумян евентуална загуба на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) няма да бъде фатална за страната ни, въпреки че е желателно да се вземе всичко възможно. Той напомни, че ПВУ е бил предназначен за възстановяване от кризата, предизвикана от COVID-19, но в момента много по-критично за България е да подреди икономиката си чрез устойчиви процеси и бизнеси. В контекста на бързо променящия се свят адаптацията е трудна, но стратегически по-важна от самите европейски субсидии.

Ролята на общественото недоволство и управлението

Финансистът коментира и текущата социално-политическа ситуация, като посочи, че масовите протести трябва да се разглеждат като индикация за наличието на конкретен проблем, а не като средство за неговото пряко решаване. В заключение Хампарцумян отбеляза, че българските граждани са дали своето доверие на текущо правителство, което по думите му изглежда има реалния шанс да изкара по-дълъг управленски мандат и да реализира повече полезни мерки за страната.