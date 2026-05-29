Лятото на 2026 г. носи нова реалност за почиващите в Гърция - по-високи цени във всички направления и все по-внимателно планиране на разходите от страна на туристите. Все повече туроператори съобщават, че чуждестранните посетители пристигат с по-ограничени бюджети и се опитват да оптимизират всяка част от ваканцията си. Най-осезаемата промяна е съкращаването на престоя - вместо дълги почивки от 7-10 дни, много туристи избират по-кратки ваканции, за да намалят общите разходи за нощувки и ежедневни разходи.

Паралелно с това се засилва интересът към ол инклузив пакетите. Причината е проста - при рязко поскъпване на хранителните продукти и ресторантските услуги, фиксираната цена на подобни оферти започва да изглежда по-предвидима и в някои случаи дори по-изгодна. Това променя традиционния модел на почивка, при който туристите свободно избират къде да се хранят и как да организират деня си.

Увеличението на цените се усеща почти навсякъде. Самолетните билети са поскъпнали с около 20%, което още в началото на планирането натоварва бюджета на пътуването. Към това се добавят и по-високите разходи на място - от настаняване до културни обекти. Един от често даваните примери е Акрополът в Атина, където билетът вече достига около 30 евро на човек.

Допълнителен фактор, който влияе върху крайната цена на почивката, е транспортът в рамките на страната. Цените на горивата остават високи, като на някои острови достигат до около 2,60 евро за литър. Това оскъпява не само автомобилните наеми и придвижването, но и всички доставки, което индиректно се отразява върху цените на стоките и услугите.

Въпреки това, ресторантьорският сектор се опитва да задържи клиентите си, като много заведения запазват цените си или ги увеличават минимално и временно. Но натискът от страна на пазара на хранителни стоки прави тази стратегия трудна за дългосрочно поддържане.

Всичко това води до нов тип туристическо поведение - повече сметки преди всяко решение, по-малко импровизация и ясно фокусиране върху бюджета. Почивката вече не е само въпрос на дестинация, а и на внимателно финансово планиране.

В обществения дебат в Гърция се появяват и по-резки коментари, че "евтината почивка е останала в миналото“. Междувременно част от местното население също се сблъсква със същия проблем- според различни проучвания значителен дял от гърците няма да почиват това лято поради финансови ограничения.

Така летният сезон в Гърция се очертава като по-скъп, по-предпазлив и по-силно ориентиран към контрол на разходите - както за туристите, така и за самия туристически сектор.