Цените в столичните заведения отдавна гонят европейски върхове, но обслужването и отношението към клиента често остават в капана на криворазбран провинциализъм. За това алармира в социалните мрежи известната журналистка и писателка Мария Касимова-Моасе. В личния си профил тя сподели абсурдна, но много показателна история от малък, кокетен италиански ресторант в центъра на София, където една чаша топла вода се оказва по-ценна от лоялността на клиентите.

Всичко започва обещаващо. Хубава атмосфера, усещане за Италия, любезен персонал и приятели, които хвалят мястото. Компанията сяда, поръчва пици и вино. Тъй като Мария Касимова е на специален протеинов режим, тя си поръчва само салата и газирана вода, като носи със себе си сух протеинов шейк (гъбена супа), за чието приготвяне са необходими просто 150 мл топла вода.

Тук обаче идилията приключва, блъскайки се в стената на "фирмената политика“.

"При поръчката, която правим, моля да ми дадат и просто една чаша с топла или гореща вода. "Съжалявам – казва сервитьорката – не предлагаме вода на чаши." Казвам: не, не е за да си пия вода – аз съм Ви поръчала газирана вода. Тази е, за да си изпия протеина от диетата. Тя пак: 'Не, това е политика на заведението - не мога да Ви дам чаша гореща вода'“, разказва журналистката.

Обяснението на персонала задминава и най-смелите абсурди на родния мениджмънт. Вода не се дава... заради чуждестранните туристи.

Обяснението е, че е заради чужденците -идват по 6 човека и поръчват две пици и вода от чешмата и стоят цяла вечер. Добре, де, казваме, то в Гърция, в Испания, във Франция гарафа с чешмяна вода се сервира безплатно, а аз дори не ви искам това... Тя се усмихва и не и не, все едно искаме бутилка вино. споделя Кисимова

Стига се до парадокса клиентът да умолява да му бъде таксуван чай, само и само да получи топла вода в чашата си, без самото пакетче чай. В крайна сметка, след дълги преговори, вода със стайна температура е донесена. Салатата на Касимова обаче закъснява толкова, че пристига, когато останалите вече са приключили с пиците си. Като правилен търговски ход, заведението я приспада от сметката – жест, който писателката оценява, но който не успява да измие горчивия вкус от преживяването.

Случката провокира Мария Касимова да повдигне по-генералния въпрос за ценообразуването и качеството на услугите в България. Докога ресторантьорите ще таксуват "космически“ суми за банални ястия, а ще пестят от елементарна човещина?

Салати за 12 евро и крем супи от картофи за 9 евро вече са ежедневие в София.

Когато клиентът плаща тези суми, той очаква грижа и гостоприемство, а не да бъде третиран като "скръндза, който се опитва да изкяри с една топла вода“.

"Какво ще ви променят 150 г гореща вода? Ще обеднеете ли, ще забогатеете ли... Въпрос на елементарна човещина е, чак после и на посрещане, грижа за клиента и за бизнеса. Хубаво ще е да ги съобразяват тези неща, защото е елементарно, а може да развали много“, категорична е тя.

Резултатът от спестените 150 милилитра чешмяна вода? Заведението загуби дългосрочно клиенти, които иначе са готови да плащат високите му цени.

Не мисля да ходя повече на това място. Халал да са им хубавите пици – и на други места в София има чудесна италианска храна, хубава атмосфера и любезен екип. И сигурно няма да ми се опънат за чаша гореща вода. Защото малкото понякога е много повече много от многото завършва своят пост Касимова

Историята е ясен сигнал към българския бизнес: в ерата на социалните мрежи репутацията се гради с години, но се губи за секунди. И понякога цената на тази репутация е точно една чаша гореща вода.