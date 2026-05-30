Цените в столичните заведения отдавна гонят европейски върхове, но обслужването и отношението към клиента често остават в капана на криворазбран провинциализъм. За това алармира в социалните мрежи известната журналистка и писателка Мария Касимова-Моасе. В личния си профил тя сподели абсурдна, но много показателна история от малък, кокетен италиански ресторант в центъра на София, където една чаша топла вода се оказва по-ценна от лоялността на клиентите.
Всичко започва обещаващо. Хубава атмосфера, усещане за Италия, любезен персонал и приятели, които хвалят мястото. Компанията сяда, поръчва пици и вино. Тъй като Мария Касимова е на специален протеинов режим, тя си поръчва само салата и газирана вода, като носи със себе си сух протеинов шейк (гъбена супа), за чието приготвяне са необходими просто 150 мл топла вода.
Тук обаче идилията приключва, блъскайки се в стената на "фирмената политика“.
"При поръчката, която правим, моля да ми дадат и просто една чаша с топла или гореща вода. "Съжалявам – казва сервитьорката – не предлагаме вода на чаши." Казвам: не, не е за да си пия вода – аз съм Ви поръчала газирана вода. Тази е, за да си изпия протеина от диетата. Тя пак: 'Не, това е политика на заведението - не мога да Ви дам чаша гореща вода'“, разказва журналистката.
Обяснението на персонала задминава и най-смелите абсурди на родния мениджмънт. Вода не се дава... заради чуждестранните туристи.
Стига се до парадокса клиентът да умолява да му бъде таксуван чай, само и само да получи топла вода в чашата си, без самото пакетче чай. В крайна сметка, след дълги преговори, вода със стайна температура е донесена. Салатата на Касимова обаче закъснява толкова, че пристига, когато останалите вече са приключили с пиците си. Като правилен търговски ход, заведението я приспада от сметката – жест, който писателката оценява, но който не успява да измие горчивия вкус от преживяването.
Случката провокира Мария Касимова да повдигне по-генералния въпрос за ценообразуването и качеството на услугите в България. Докога ресторантьорите ще таксуват "космически“ суми за банални ястия, а ще пестят от елементарна човещина?
Салати за 12 евро и крем супи от картофи за 9 евро вече са ежедневие в София.
Когато клиентът плаща тези суми, той очаква грижа и гостоприемство, а не да бъде третиран като "скръндза, който се опитва да изкяри с една топла вода“.
"Какво ще ви променят 150 г гореща вода? Ще обеднеете ли, ще забогатеете ли... Въпрос на елементарна човещина е, чак после и на посрещане, грижа за клиента и за бизнеса. Хубаво ще е да ги съобразяват тези неща, защото е елементарно, а може да развали много“, категорична е тя.
Резултатът от спестените 150 милилитра чешмяна вода? Заведението загуби дългосрочно клиенти, които иначе са готови да плащат високите му цени.
Историята е ясен сигнал към българския бизнес: в ерата на социалните мрежи репутацията се гради с години, но се губи за секунди. И понякога цената на тази репутация е точно една чаша гореща вода.
icoenew
преди 3 ч. и 36 мин.
АА извинявай аз дойдох да си изпия тук протеина си
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!