На 24 май Лили Иванова излезе за втори път на сцената на легендарната парижка зала "Олимпия", 17 години след първата си поява там, и накара храма на световната естрада да наруши едно от железните си правила заради нея. Историята на този триумф обаче не започва в Париж. Тя започва на една сцена в Пловдив, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Поканата за концерта идва от Жерар Понт, носителят на правата на "Франкофоли" по света и неговата компания Morgane Groupe, след участието на Лили Иванова в българското издание на фестивала на Гребната база в Пловдив миналата година. Само две седмици след подадената заявка "Олимпия" потвърждава дата, и то навръх 24 май, Деня на славянската писменост и култура. Продуцент на парижкото шоу е самата певица чрез компанията си ЛИ 1 ЕООД, а събитието премина под патронажа на вицепрезидента Илияна Йотова.

Залата, която наруши правилото си

"Олимпия" има железни правила, и едно от тях Жерар Понт описа лично. В края на всеки концерт пред сцената се спуска емблематичната червена завеса. Това е официалният финал, край, и тя не се вдига отново за бис или поклон. Според Понт фактът, че залата позволи на Лили Иванова да излезе отново пред червената завеса, както при първия ѝ концерт там, е нарушаване на правилото и "най-голямото уважение", което "Олимпия" е засвидетелствала на артист. "Поклон пред Лили Иванова", завършва организаторът.

Тежестта на жеста се разбира само през историята на залата. След 1954 г. импресариото Бруно Кокатрикс превръща "Олимпия" в най-престижната музикална сцена във Франция, там пеят Едит Пиаф, Шарл Азнавур, Жак Брел, Далида, Мирей Матийо, "Бийтълс", "Ролинг Стоунс", Джими Хендрикс, Дейвид Боуи, Мадона и Селин Дион. На официалния сайт на залата Лили Иванова е представена като "най-великата фигура в българската популярна музика".

Вечер под знака на 24 май

На сцената примата излезе заедно с LI Orchestra в състав Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и вокалното трио LaTiDa. Залата беше пълна, а сред публиката имаше много българи, пътували специално до Париж. Французи, присъствали на концерта, споделиха, че не разбират думите, но са "зашеметени от енергията" - "не е трудно да се отгатне, че пее за любов".

Първата изява на Лили Иванова в "Олимпия" е през 2009 г., когато тя става първата българска изпълнителка със самостоятелен концерт там. Година по-късно излиза албумът "Au Nom De La Foi", чиято заглавна песен на френски тя изпълнява за първи път именно на тази сцена.

Поклоните на Париж

Преди концерта Лили Иванова получи букет и картичка от френската икона Мирей Матийо с думите: "Скъпа Лили, Вие ще озарите "Олимпия"!". Поздрав изпрати и българската евровизионна представителка Дара. След шоуто посланикът на България в Париж Радка Балабанова-Рулева определи вечерта като "неповторимо изживяване", а водещата Силвия Лулчева цитира италианската поговорка, че няма две без три, намек, че предстои и трети концерт.

Датите на "Олимпия" вече са запълнени до края на 2027 г. Но ако историята от 24 май доказва нещо, то е, че пред изкуството на Лили Иванова дори железните правила отстъпват, а пътят до световната сцена може да минава през Пловдив.