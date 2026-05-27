Победителката от международния песенен конкурс "Евровизия“ Дара постигна безпрецедентен успех, превръщайки се в първия български изпълнител, влязъл в престижната световна музикална класация на "Билборд“. Нейното парче "Бангаранга“ намери място в седмичната класация Global 200, която отчита най-слушаните песни в интернет пространството в глобален мащаб.

Тя е поставена на 90-то място сред популярните изпълнители за изминалата седмица. Класацията обхваща данни за слушаемостта в над 200 територии по целия свят, включително и на пазара в Съединените щати.

Историческо класиране в Global 200

Влизането на песента "Бангаранга“ в Global 200 на "Билборд“ е поредното мащабно признание за българската певица на международната сцена. Мястото в тази престижна подредба се определя изцяло от реалния интерес на потребителите и споделянията на парчетата в интернет, което доказва огромната популярност на проекта извън пределите на страната.

Пътят от "Евровизия“ до световния пробив

Този нов връх в кариерата на Дара идва като естествено продължение на нейния силен международен успех, след като тя донесе гордост на страната с победата си в престижния конкурс "Евровизия“. Сегашното ѝ 90-о място в класацията на "Билборд“ окончателно затвърждава статута ѝ на водещо име в музикалната индустрия и отваря нова страница за присъствието на български таланти на световния пазар.