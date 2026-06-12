Огромна промяна предстои за феновете на Лили Иванова. През 2027 година примата на българската естрада ще има само 4 големи концерта в България.
Тази година (2026) ще бъде последното й голямо национално турне. На повечето от тези сцени Лили Иванова ще се качи за последен път.
За щастие пловдивските фенове ще бъдат привилегировани и ще имат възможността да видят любимата си певица и догодина.
Другите градове късметлии са София, Варна и Бургас. За концертите през 2027 е създаден специален сайт за ранни записвания за информация и билети, като регистриралите се в него ще получат достъп до продажбата на билети 24 часа преди останалите почитатели в страната.
През 2027 година Фондация "Лили Иванова" ще представи нови проекти и събития, свързани с благотворителната й дейност.
Пловдивските почитататели чакат концерта на 10 септември на Античния театър, а дотогава ще си пускат хитовете на Иванова и ще припяват на тях вкъщи или в колата си.
Припомняме, че на 24 май Лили Иванова излезе за втори път на сцената на легендарната парижка зала "Олимпия", 17 години след първата си поява там.
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