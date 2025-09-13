В Пловдив собствениците на стари коли няма да могат да ги използват качествено след 2 години

© Общинските съветници на Пловдив ще обсъждат въвеждането на зони с ниски емисии в центъра на града и периферията, става ясно от дневния ред на комисиите. Както Plovdiv24.bg първи ви информира кметската администрация планира да въведе рестрикции по отношение на по-старите автомобили, които през зимния сезон да нямат право да преминават през централната градска част.



Зоните с ниски емисии са определени със следните граници:



Зона "Малък ринг“ - зоната, оградена от: бул. "Руски“, бул. "Цар Борис III Обединител“, бул. "Христо Ботев“, бул. "Шести септември“ - считано от 1 октомври 2026 г., за периода 1 октомври до 30 април, се въвежда забрана за движение по отношение МПС от категории М1 и N1 с екологична група Първа за МПС с бензинови двигатели и екологична група Първа и Втора за МПС с дизелови двигатели.



Зона "Голям ринг“ - зоната, оградена от: бул. "Васил Априлов“, бул. "Източен“, бул. "Христо Ботев“, бул. "Шести септември“ - считано от 1 октомври 2028 г., за периода 1 октомври до 30 април, се въвежда забрана за движение по отношение МПС от категории М1 и N1 с екологична група Първа и Втора за МПС с бензинови двигатели и екологична група Първа, Втора и Трета за МПС с дизелови двигатели.



Според текста на документа зоните ще бъдат сигнализирани с пътни знаци, табели, както и с пътни знаци и/или електронни табла с променящо се съдържание, изписани на български и на английски език, чрез които на водачите на МПС се указват въведените ограничения и/или забрани.



Право за навлизане и движение в определените зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух за автомобилите, независимо от екологичната група на МПС, имат хората - ползватели от домакинството, собственици или наематели на обособени жилищни имоти, попадащи в зоните с ниски емисии на вредни вещества, с постоянен адрес, идентичен с адреса на жилищния имот.



Гражданите с право се включват в електронна база данни на Община Пловдив и получават пропуск за една година.



Считано от 1 октомври 2027 г. ще бъде издадена забрана за употребата на дървесина и твърдо гориво за битово отопление. Ограничението се прилага за собствениците, ползвателите и наемателите на недвижими имоти, разположени на цялата територия на Община Пловдив, които използват твърди горива и дървесина за битово отопление, независимо от вида на собствеността върху имота.



Контролът по нарушенията на превозните средства ще се осъществява чрез постоянно, денонощно видеонаблюдение с общински автоматизирани технически средства и системи. Записите от нарушенията ще се съхраняват три месеца. Административно наказание се налага на собственика на моторното превозно средство, на лицето собственик на недвижимия имот или наемателя.



Допълнително от документите за сесията става ясно, че Пловдив ще кандидатства по програма “Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на емисиите на фини прахови частици" чрез изграждане на зони с ниски емисии на транспорт. Безвъзмездната финансова помощ от държавата е 5 млн. лева. Те трябва да бъдат използвани до 2029 година. С тях ще бъдат закупени системи за подобряване на информационната сигурност - камери за видео и фото заснемане, оборудване, компютри, софтуер, пътни знаци, табели. Устойчивостта на проекта е 3 години, в рамките на които община Пловдив трябва да поддържа зоната с ниски емисии със собствени средства.