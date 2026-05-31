Община Пловдив стартира нова обществена поръчка за мащабна реконструкция на пътната инфраструктура, която ще обхване ключови зони в районите "Северен“, "Източен“ и "Централен“. Проектът има за цел да избере изпълнител за обновяване на улици, булеварди и подлези, като прогнозната стойност на дейностите възлиза на 1,6 млн. евро с ДДС, информира Plovdiv24.bg. Кандидатите, които желаят да се включат в процедурата, могат да подават своите оферти или заявления за участие до 22 юни 2026 г.

Обхват и цели на пътната модернизация

Проектът е насочен към изграждането на изцяло нови или рехабилитация на съществуващи паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки в трите пловдивски района. Същинската работа цели да облагороди обществените пространства, като едновременно с това се повиши безопасността на движението, отводняването и носимоспособността на пътните конструкции.

Планираните мерки включват още изграждане на велоалеи, ремонт на паркинги, монтиране на антипаркинг елементи и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Инфраструктурното обновяване ще обхване и модернизация на уличното осветление, както и ремонт на отводнителните, поливните и тръбните мрежи, което да спомогне за намаляване на шума и пречистване на въздуха в града.

Специфики на финансирането и изисквания към бизнеса

Процедурата е без осигурено финансиране към момента. Средствата трябва да бъдат заложени в общинския бюджет за следващите две години, като се предвиждат 600 000 евро с ДДС за 2026 г. и останалите 1 000 000 евро с ДДС за 2027 г. Договорът съдържа клауза, според която всяка от страните може да поиска прекратяване след три месеца при липса на финансиране, а след 10-ия месец той се счита за прекратен автоматично без неустойки. Не се предвижда авансово плащане, а гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността без ДДС.

Общината не е разделила поръчката на обособени позиции, за да гарантира

еднаква визия на обектите и да предотврати технически трудности, оскъпяване или проблеми с координацията. Срокът за изпълнение е 2 години или до изчерпване на средствата, а изборът на изпълнител ще бъде направен на база критерия "най-ниска цена“. Бъдещият изпълнител трябва да притежава поне 5 години опит в сходно строителство и да е изпълнил минимум по 4 000 кв.м паважни, тротоарни и асфалтови настилки. Възложител на ЗОП-а е кметът на община Пловдив Костадин Димитров.