Медицински хеликоптер пристигна в Смолян след задействане на системата от Спешното отделение на МБАЛ "Смолян".

45-годишен мъж е постъпил в отделението с тежки изгаряния между 40 и 50 процента изгаряния по цялото тяло вследствие на волтова дъга, съобщиха от Спешното отделение.

Пациентът е контактен, но заради тежкото му състояние се е наложило да извикат медицинския хеликоптер. Той ще бъде транспортиран до УМБАЛ "Свети Георги“ в Пловдив за специализирано лечение.

Засега е ясно, че инцидентът е станал в смолянския квартал Устово, където мъжът е работел на покрива на сграда. Там е бил поразен от волтова дъга, като все още не е ясно какво е предизвикало инцидента, но на покрива е имало соларни панели.

Съседи, които са били наблизо, са оказали помощ на пострадалия и са предотвратили падането му от голяма височина.