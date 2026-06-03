По повод 2 юни – Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, общинският съветник и председател на БСП – Пловдив Калин Милчев предлага от следващата година част от официалните тържества в града да се провеждат пред Братската могила. Инициативата цели да утвърди мемориалния комплекс като равностойно място на национална памет и признателност в обществения ритуал на Пловдив. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от БСП Пловдив.

Братската могила е мемориален комплекс, посветен на героите, паднали в борбите за национално освобождение от османско владичество, в Балканските войни, Първата световна война, Септемврийското антифашистко въстание и Втората световна война. Създадена е като пантеон на признателността и именно такова е нейното предназначение и днес. Според Калин Милчев това е възможност Братската могила да възвърне своето достойно място в обществената памет на града като пространство за почит към всички българи, дали живота си за свободата, независимостта и по-доброто бъдеще на родината.

Мемориалът е признат със своята архитектурна и художествена стойност от множество експерти. Създателите на мемориала – архитектите Любомир Шинков и Владимир Рангелов, както и скулпторите проф. Любомир Далчев, Ана Далчева и Петър Атанасов, са изградили сложна архитектурна и художествена композиция, в която всяка фигура и всеки елемент символизира поколения българи, пролели кръвта си за свободата, независимостта и достойнството на своя народ.