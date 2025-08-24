ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мъж почина, след като клон падна върху него в Пловдив
По информация на район "Северен“ за конкретното дърво не са постъпвали сигнали за проблеми или опасност. В момента екипи на кметството извършват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района, за да се гарантира безопасността на гражданите.
От общината призовават пловдивчани да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации, за да се предотвратят подобни трагедии в бъдеще.
