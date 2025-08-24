Мъж почина, след като клон падна върху него в Пловдив

© Facebook Cнощи в болница е починал 78-годишният мъж, пострадал при инцидент с паднал клон на бул. "Марица-Север“. От община Пловдив изразиха искрените си съболезнования към семейството и близките на загиналия.



По информация на район "Северен“ за конкретното дърво не са постъпвали сигнали за проблеми или опасност. В момента екипи на кметството извършват незабавна проверка и пълен оглед на дърветата в района, за да се гарантира безопасността на гражданите.



От общината призовават пловдивчани да подават сигнали за съмнителни или опасни дървета в районните администрации, за да се предотвратят подобни трагедии в бъдеще.