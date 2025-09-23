ЗАРЕЖДАНЕ...
|ПП–ДБ: Продължават да падат клони от дървета в Пловдив, а общинските служби действат реактивно, не превантивно
"През последната седмица получихме сигнали от граждани за паднало дърво на входа на детска градина и голям клон, стоварил се до училищен двор. Това не са единични случаи, а системен проблем, който застрашава живота и здравето на децата ни“, заяви Славенски.
Той и колегата му Чепилски внесоха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров, с което настояват за конкретна информация относно дейността на общинското предприятие, отчетените дейности по санитарна сеч и реалните превантивни мерки, предприети до момента.
"Преди седмици временно изпълняващият длъжността директор на предприятието Радина Андреева заяви, че е сформиран "авариен екип, който реагира до часове“ и че са изпълнени 310 заповеди. Но предвид ограничения ресурс и множеството тревожни сигнали от пловдивчани, това твърдение буди сериозни съмнения. Изглежда, че статистиката служи повече за пиар, отколкото за реална защита на хората“, коментира Чепилски.
В питането си двамата съветници поставят редица конкретни въпроси към кмета. Те настояват да се разясни как е изчислен посоченият брой изпълнени нареждания, от кой период се отчитат и по какви критерии се считат за приключени. Интересуват се още колко екипа с резачи работят в момента на терен, какъв е техният състав и капацитет, и възможно ли е при тези налични ресурси да бъде постигната такава отчетност.
Славенски и Чепилски искат още яснота за съотношението между планираните превантивни дейности и извънредните намеси, наложени от паднали клони или дървета. Те настояват за точни данни за всички неизпълнени разпореждания от началото на 2023 г. досега, както и за това дали съществува процедура за отписване на неизпълнени задачи.
Специално внимание съветниците обръщат на район "Северен“, където през август мъж загина след като върху него падна клон. Те изискват информация колко превантивни действия са извършени в този район след трагедията и в кои точно обекти. Въпросите им засягат и подготовката на училищата и детските градини преди старта на новата учебна година – кои институции са били проверени, какви дейности по обезопасяване са предприети и дали са извършени огледи от специалисти.
От ПП–ДБ настояват също да бъдат представени дългосрочните мерки, които Общината планира за по-ефективна поддръжка на зелената система – не само за реакция при инциденти, а с цел активна превенция и гарантиране на обществената безопасност.
Според двамата съветници, смяната в ръководството на "Паркове и градини“ след трагичния инцидент това лято е създала очаквания за решителни действия и реформи. Вместо това обаче пловдивчани продължават да се сблъскват с пропуски, които крият сериозен риск за тяхното здраве и сигурност.
"Не можем да си позволим всяка буря или силен вятър да означава опасност за живота на деца и граждани. Общината трябва не просто да отстранява последствия, а да работи с визия, отговорност и постоянна превенция“, подчертават Владимир Славенски и Йоно Чепилски.
Съветниците очакват писмен отговор в законоустановения срок и настояват той да бъде публичен и изчерпателен, с конкретика по всеки от поставените въпроси.
