ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
ПП–ДБ: Продължават да падат клони от дървета в Пловдив, а общинските служби действат реактивно, не превантивно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18Коментари (3)465
© Plovdiv24.bg
За поредни случаи на паднали клони и дървета в близост до училища и детски градини в Пловдив – само дни след началото на учебната година, предупреждават съветниците от групата на "Продължаваме Промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) в Общинския съвет Владимир Славенски и Йоно Чепилски. Според тях, вместо реална превенция, общинските структури реагират основно след вече настъпили аварии, а управлението на ОП "Паркове и градини“ остава непрозрачно и буди сериозни съмнения. 

"През последната седмица получихме сигнали от граждани за паднало дърво на входа на детска градина и голям клон, стоварил се до училищен двор. Това не са единични случаи, а системен проблем, който застрашава живота и здравето на децата ни“, заяви Славенски. 

Той и колегата му Чепилски внесоха официално питане до кмета на Пловдив Костадин Димитров, с което настояват за конкретна информация относно дейността на общинското предприятие, отчетените дейности по санитарна сеч и реалните превантивни мерки, предприети до момента. 

"Преди седмици временно изпълняващият длъжността директор на предприятието Радина Андреева заяви, че е сформиран "авариен екип, който реагира до часове“ и че са изпълнени 310 заповеди. Но предвид ограничения ресурс и множеството тревожни сигнали от пловдивчани, това твърдение буди сериозни съмнения. Изглежда, че статистиката служи повече за пиар, отколкото за реална защита на хората“, коментира Чепилски.

В питането си двамата съветници поставят редица конкретни въпроси към кмета. Те настояват да се разясни как е изчислен посоченият брой изпълнени нареждания, от кой период се отчитат и по какви критерии се считат за приключени. Интересуват се още колко екипа с резачи работят в момента на терен, какъв е техният състав и капацитет, и възможно ли е при тези налични ресурси да бъде постигната такава отчетност. 

Славенски и Чепилски искат още яснота за съотношението между планираните превантивни дейности и извънредните намеси, наложени от паднали клони или дървета. Те настояват за точни данни за всички неизпълнени разпореждания от началото на 2023 г. досега, както и за това дали съществува процедура за отписване на неизпълнени задачи. 

Специално внимание съветниците обръщат на район "Северен“, където през август мъж загина след като върху него падна клон. Те изискват информация колко превантивни действия са извършени в този район след трагедията и в кои точно обекти. Въпросите им засягат и подготовката на училищата и детските градини преди старта на новата учебна година – кои институции са били проверени, какви дейности по обезопасяване са предприети и дали са извършени огледи от специалисти. 

От ПП–ДБ настояват също да бъдат представени дългосрочните мерки, които Общината планира за по-ефективна поддръжка на зелената система – не само за реакция при инциденти, а с цел активна превенция и гарантиране на обществената безопасност. 

Според двамата съветници, смяната в ръководството на "Паркове и градини“ след трагичния инцидент това лято е създала очаквания за решителни действия и реформи. Вместо това обаче пловдивчани продължават да се сблъскват с пропуски, които крият сериозен риск за тяхното здраве и сигурност. 

"Не можем да си позволим всяка буря или силен вятър да означава опасност за живота на деца и граждани. Общината трябва не просто да отстранява последствия, а да работи с визия, отговорност и постоянна превенция“, подчертават Владимир Славенски и Йоно Чепилски. 

Съветниците очакват писмен отговор в законоустановения срок и настояват той да бъде публичен и изчерпателен, с конкретика по всеки от поставените въпроси.


Още по темата: общо новини по темата: 17
18.09.2025 Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
18.09.2025 Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
15.09.2025 Внесоха официално питане до кмета на Пловдив
09.09.2025 Пловдивчанин: Ще стане трагедия
28.08.2025 Съветник към Иван Стоянов: Оставка! Бивши секретарки днес стават директори
27.08.2025 Иван Стоянов за поисканата му оставка: Не съм се родил заместник-кмет
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Не работели ОП"Паркове и градини". Ами няма да работят. Те както и всички други ОП-та в града са на минимални заплати. Ще рече, че в общинските предприятия работят хора, които ходят на работа за да отбият номера. Така, че явно работата е, "За тези пари-толкова" .
0
 
 
отрежете всички дървета предварително в целия град да не ви паднат на главите. и после се изпечете като жаби в бетонната джунгла. без да се садят нови дървета след всяко отрязано такова , сами копаят гроба ни.
0
 
 
Общината и всички, които работят в нея са за линч, като се почне от главата надолу! Толкова мръсен и неподдържан, неподреден и безконтролен, градът никога не е бил, при нито един предишен кмет, даже и тези с квадратните глави!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Показаха за първи път проекта за новата детска градина в западнат...
08:40 / 23.09.2025
Неприятно започна новата работна седмица в Пловдив
08:26 / 23.09.2025
Проблем с приложението "еЗдраве"
08:00 / 23.09.2025
КОЦ Пловдив сваля драстично цената на прегледите на кожата след л...
07:25 / 23.09.2025
Велосипедисти са в болница в Пловдив след катастрофи!
21:35 / 22.09.2025
Разбиха и разграбиха контейнер за даряване на дрехи посред бял де...
19:49 / 22.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
Производител от Пловдивско: Килограм грозде на едро се продава за около 2 лева, в магазина достига до 8 лева
10:13 / 21.09.2025
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
Ученичка от Пловдив превърна печалбата си от "Стани богат" в помощ за връстници в нужда
17:08 / 21.09.2025
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
Важна информация за шофьорите: Продажбата на кола под 1 година не минава без декларация
14:01 / 21.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
Брокер: Дори панелките в крайните квартали на Пловдив прескачат вече 2000 евро на квадрат
12:31 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Олиото стигна цената на зехтина
Грипна епидемия обхвана страната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: