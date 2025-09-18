ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
Автор: Диана Бикова 12:17Коментари (0)125
©
Пловдивските общински съветници одобриха с мнозинство предоставянето на общо на 300 000 лева за фитосанитарна оценка на дървесната растителност по предложение на групата на ГЕРБ. Всяка от шестте районни администрации ще получи по 50 000 лева за обследване на дърветата през 2026 г., предава репортер на Plovdiv24.bg

В предложението се посочва, че е необходимо да се извърши пълна фитосанитарна оценка на дърветата и декоративната растителност, като се създаде актуална база данни за състоянието, а в последствие - дългосрочна програма за озеленяване и опазване на зелената система в града. 

Владимир Славенски от ПП-ДБ предложи сумата за всеки район да бъде по 75 000 лева, но предложението не беше подкрепено. Йордан Илиев от ГЕРБ посочи, че  тази сума е началото, с която ще започне обследването и винаги може да се надгражда. Калин Милчев от "БСП за България" поиска общината да изнесе доклад какво е свършено и какво е констатирано до момента при досегашното обследване и геологическите заснемане. Иван Пенков отбеляза, че в някои райони има повече растително и посочи парк "Лаута" в "Тракия", парк "Отдих и култура" в "Западен" и тепетата в "Централен".

"Няма да забравя 2011 г. когато като цел си поставих парк "Лаута" – тогава еколозите казаха: "Момент, няма фитосанитарна оценка". Имах 4 г. пререкания с тогавашния ръководител на "Градини и паркове" къде какво да има: дърво / полянка и т.н. Виждате какво е сега. За адекватна фитосанитарна оценка е необходима 1 година, т.е. обследване през всички сезони. Добро е предложението, не пречи в бюджета за 2026 г. да заложим по-голяма сума" - коментира кметът Костадин Димитров

Предложението беше прието с 44 гласа "за", нито един "против" и 5 "въздържал се".



Още по темата: общо новини по темата: 16
18.09.2025 »
15.09.2025 »
09.09.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета...
11:06 / 18.09.2025
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
10:15 / 18.09.2025
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
09:44 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Огромен клон се стовари върху мъж
Бюджет 2026
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: