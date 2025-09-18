© Пловдивските общински съветници одобриха с мнозинство предоставянето на общо на 300 000 лева за фитосанитарна оценка на дървесната растителност по предложение на групата на ГЕРБ. Всяка от шестте районни администрации ще получи по 50 000 лева за обследване на дърветата през 2026 г., предава репортер на Plovdiv24.bg.



В предложението се посочва, че е необходимо да се извърши пълна фитосанитарна оценка на дърветата и декоративната растителност, като се създаде актуална база данни за състоянието, а в последствие - дългосрочна програма за озеленяване и опазване на зелената система в града.



Владимир Славенски от ПП-ДБ предложи сумата за всеки район да бъде по 75 000 лева, но предложението не беше подкрепено. Йордан Илиев от ГЕРБ посочи, че тази сума е началото, с която ще започне обследването и винаги може да се надгражда. Калин Милчев от "БСП за България" поиска общината да изнесе доклад какво е свършено и какво е констатирано до момента при досегашното обследване и геологическите заснемане. Иван Пенков отбеляза, че в някои райони има повече растително и посочи парк "Лаута" в "Тракия", парк "Отдих и култура" в "Западен" и тепетата в "Централен".



"Няма да забравя 2011 г. когато като цел си поставих парк "Лаута" – тогава еколозите казаха: "Момент, няма фитосанитарна оценка". Имах 4 г. пререкания с тогавашния ръководител на "Градини и паркове" къде какво да има: дърво / полянка и т.н. Виждате какво е сега. За адекватна фитосанитарна оценка е необходима 1 година, т.е. обследване през всички сезони. Добро е предложението, не пречи в бюджета за 2026 г. да заложим по-голяма сума" - коментира кметът Костадин Димитров.



Предложението беше прието с 44 гласа "за", нито един "против" и 5 "въздържал се".



