ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Гласуваха 300 000 лева за обследване на дърветата в Пловдив
В предложението се посочва, че е необходимо да се извърши пълна фитосанитарна оценка на дърветата и декоративната растителност, като се създаде актуална база данни за състоянието, а в последствие - дългосрочна програма за озеленяване и опазване на зелената система в града.
Владимир Славенски от ПП-ДБ предложи сумата за всеки район да бъде по 75 000 лева, но предложението не беше подкрепено. Йордан Илиев от ГЕРБ посочи, че тази сума е началото, с която ще започне обследването и винаги може да се надгражда. Калин Милчев от "БСП за България" поиска общината да изнесе доклад какво е свършено и какво е констатирано до момента при досегашното обследване и геологическите заснемане. Иван Пенков отбеляза, че в някои райони има повече растително и посочи парк "Лаута" в "Тракия", парк "Отдих и култура" в "Западен" и тепетата в "Централен".
"Няма да забравя 2011 г. когато като цел си поставих парк "Лаута" – тогава еколозите казаха: "Момент, няма фитосанитарна оценка". Имах 4 г. пререкания с тогавашния ръководител на "Градини и паркове" къде какво да има: дърво / полянка и т.н. Виждате какво е сега. За адекватна фитосанитарна оценка е необходима 1 година, т.е. обследване през всички сезони. Добро е предложението, не пречи в бюджета за 2026 г. да заложим по-голяма сума" - коментира кметът Костадин Димитров.
Предложението беше прието с 44 гласа "за", нито един "против" и 5 "въздържал се".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 16
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Николай Гюров: Костадин Димитров ще остане в историята като кмета...
11:06 / 18.09.2025
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
10:15 / 18.09.2025
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Отложиха делото срещу Рангел Бизюрев
09:44 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Огромен българин, който отдавна не живее в България, днес става на 75
08:17 / 17.09.2025
България вдигна МиГ-29, а Румъния, F-16
19:13 / 17.09.2025
Температурите падат под нулата
12:03 / 17.09.2025
Ергенът Алек стана баща
08:43 / 17.09.2025
Известна актриса: В Пловдив няма нищо
13:43 / 16.09.2025
Каква е истинската цел на чекмеджето под фурната?
09:35 / 17.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS