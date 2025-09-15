Внесоха официално питане до кмета на Пловдив

© Днес в Общински съвет – Пловдив групата "Независими за Пловдив" внесе официално питане до кмета на града Костадин Димитров, свързано със състоянието на техниката и предприетите мерки за осигуряване безопасността на гражданите от общинското предприятие "Градини и паркове".



Повод за питането е тежкият инцидент с паднал клон, довел до смърт на гражданин. Според групата това е пореден сигнал за системен управленски провал в поддръжката на зелената система и липсата на адекватна реакция от страна на администрацията.



"Не става дума за природно бедствие, а за предвидим риск, за който има многократни официални доклади още от 2023–2024 г. – предупреждения, които очевидно не са взети предвид," заяви Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив".



В питането се поставят конкретни въпроси:



• колко доклада за нуждата от нова техника са подадени и какви мерки са предприети;



• защо предприятието продължава да работи с амортизирани машини на 20–30 години;



• какви средства са заложени в бюджета за закупуване на нова техника и има ли стартирани обществени поръчки;



• колко специалисти са ангажирани с фитосанитарна оценка на дърветата;



• какво е състоянието на камиона, обслужващ Бунарджика;



• колко неизпълнени заповеди за премахване и окастряне на дървесна растителност има към момента;



• какви допълнителни мерки ще предприеме общината за безопасността на гражданите.



"Гражданите на Пловдив имат право на сигурна и поддържана зелена среда. Администрацията дължи конкретни действия, а не поредни оправдания", допълни Николай Гюров.