ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Внесоха официално питане до кмета на Пловдив
Повод за питането е тежкият инцидент с паднал клон, довел до смърт на гражданин. Според групата това е пореден сигнал за системен управленски провал в поддръжката на зелената система и липсата на адекватна реакция от страна на администрацията.
"Не става дума за природно бедствие, а за предвидим риск, за който има многократни официални доклади още от 2023–2024 г. – предупреждения, които очевидно не са взети предвид," заяви Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив".
В питането се поставят конкретни въпроси:
• колко доклада за нуждата от нова техника са подадени и какви мерки са предприети;
• защо предприятието продължава да работи с амортизирани машини на 20–30 години;
• какви средства са заложени в бюджета за закупуване на нова техника и има ли стартирани обществени поръчки;
• колко специалисти са ангажирани с фитосанитарна оценка на дърветата;
• какво е състоянието на камиона, обслужващ Бунарджика;
• колко неизпълнени заповеди за премахване и окастряне на дървесна растителност има към момента;
• какви допълнителни мерки ще предприеме общината за безопасността на гражданите.
"Гражданите на Пловдив имат право на сигурна и поддържана зелена среда. Администрацията дължи конкретни действия, а не поредни оправдания", допълни Николай Гюров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 14
|предишна страница [ 1/3 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
"Кукленско шосе" е готово и отворено за движение
09:03 / 15.09.2025
Колата на пловдивчанин остана без номер и със счупени чистачки
08:24 / 15.09.2025
3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив
07:00 / 15.09.2025
Променят маршрут на автобус в Пловдив
06:15 / 15.09.2025
Родители се събират пред Хуманитарната днес
05:00 / 15.09.2025
Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив
17:45 / 14.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS