Внесоха официално питане до кмета на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:53
©
Днес в Общински съвет – Пловдив групата "Независими за Пловдив" внесе официално питане до кмета на града Костадин Димитров, свързано със състоянието на техниката и предприетите мерки за осигуряване безопасността на гражданите от общинското предприятие "Градини и паркове".

Повод за питането е тежкият инцидент с паднал клон, довел до смърт на гражданин. Според групата това е пореден сигнал за системен управленски провал в поддръжката на зелената система и липсата на адекватна реакция от страна на администрацията.

"Не става дума за природно бедствие, а за предвидим риск, за който има многократни официални доклади още от 2023–2024 г. – предупреждения, които очевидно не са взети предвид," заяви Николай Гюров, председател на групата "Независими за Пловдив".

В питането се поставят конкретни въпроси:

 • колко доклада за нуждата от нова техника са подадени и какви мерки са предприети;

 • защо предприятието продължава да работи с амортизирани машини на 20–30 години;

 • какви средства са заложени в бюджета за закупуване на нова техника и има ли стартирани обществени поръчки;

 • колко специалисти са ангажирани с фитосанитарна оценка на дърветата;

 • какво е състоянието на камиона, обслужващ Бунарджика;

 • колко неизпълнени заповеди за премахване и окастряне на дървесна растителност има към момента;

 • какви допълнителни мерки ще предприеме общината за безопасността на гражданите.

"Гражданите на Пловдив имат право на сигурна и поддържана зелена среда. Администрацията дължи конкретни действия, а не поредни оправдания", допълни Николай Гюров.






"Кукленско шосе" е готово и отворено за движение
09:03 / 15.09.2025
Колата на пловдивчанин остана без номер и със счупени чистачки
08:24 / 15.09.2025
3316 първокласници тръгват днес на училище в Пловдив
07:00 / 15.09.2025
Променят маршрут на автобус в Пловдив
06:15 / 15.09.2025
Родители се събират пред Хуманитарната днес
05:00 / 15.09.2025
Проблем с кофите за разделно събиране в центъра на Пловдив
17:45 / 14.09.2025

