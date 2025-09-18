ЗАРЕЖДАНЕ...
|Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
"Некомпетентността има име - Иван Стоянов. Г-н Стоянов, подайте си оставката" - призова Николай Гюров от "Независими за Пловдив" и изтъкна, че чистотата в града е занижена, въздухът е мръсен. Гюров отново напомни, че 2 години след началото на мандата кметът все още не е представил своята управленска програма, което е задължен да направи в 3-месечен срок след встъпването си в длъжност.
Димитър Арнаудов от същата група отправи питане за състоянието и мерките за безопасност в ОП "Градини и паркове". Припомни изказване на бившия директор, че още от 2023 г. е подавал доклади до ресорния заместник-кмет по екология за необходимите на предприятието машини и техника. В тази връзка Арнаудов пита колко доклади са подавани, с каква техника разполага ОП "Градини и паркове", защо продължават да се използват машини на 20 години.
От "БСП за България" обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция и през новия политически сезон. От ПП-ДБ декларираха, че, въпреки че ще бъдат обективна опозиция, ще бъдат отворени за диалог и партньорство по въпроси в интерес на Пловдив и жителите на града.
Припомняме, че днешната сесия на пловдивския общински съвет е първата за есенно-зимния политически сезон. В дневния ред са включени общо 47 точки, две от които бяха внесени в извънреден порядък.
