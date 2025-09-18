Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен

© Plovdiv24.bg Оставка на заместник-кмета на Пловдив по екология и здравеопазване Иван Стоянов поискаха общински съветници от различни политически формации по време на встъпителните си декларации за новия политически сезон. Пловдивският общински съвет се събра днес за първа сесия след дълга лятна ваканция, предава репортер на Plovdiv24.bg.



"Некомпетентността има име - Иван Стоянов. Г-н Стоянов, подайте си оставката" - призова Николай Гюров от "Независими за Пловдив" и изтъкна, че чистотата в града е занижена, въздухът е мръсен. Гюров отново напомни, че 2 години след началото на мандата кметът все още не е представил своята управленска програма, което е задължен да направи в 3-месечен срок след встъпването си в длъжност.



Димитър Арнаудов от същата група отправи питане за състоянието и мерките за безопасност в ОП "Градини и паркове". Припомни изказване на бившия директор, че още от 2023 г. е подавал доклади до ресорния заместник-кмет по екология за необходимите на предприятието машини и техника. В тази връзка Арнаудов пита колко доклади са подавани, с каква техника разполага ОП "Градини и паркове", защо продължават да се използват машини на 20 години.



От "БСП за България" обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция и през новия политически сезон. От ПП-ДБ декларираха, че, въпреки че ще бъдат обективна опозиция, ще бъдат отворени за диалог и партньорство по въпроси в интерес на Пловдив и жителите на града.



Припомняме, че днешната сесия на пловдивския общински съвет е първата за есенно-зимния политически сезон. В дневния ред са включени общо 47 точки, две от които бяха внесени в извънреден порядък.