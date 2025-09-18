ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Поискаха оставката на Иван Стоянов, нарекоха го некомпетентен
Автор: Диана Бикова 10:15Коментари (0)533
© Plovdiv24.bg
Оставка на заместник-кмета на Пловдив по екология и здравеопазване Иван Стоянов поискаха общински съветници от различни политически формации по време на встъпителните си декларации за новия политически сезон. Пловдивският общински съвет се събра днес за първа сесия след дълга лятна ваканция, предава репортер на Plovdiv24.bg.

"Некомпетентността има име - Иван Стоянов. Г-н Стоянов, подайте си оставката" - призова Николай Гюров от "Независими за Пловдив" и изтъкна, че чистотата в града е занижена, въздухът е мръсен. Гюров отново напомни, че 2 години след началото на мандата кметът все още не е представил своята управленска програма, което е задължен да направи в 3-месечен срок след встъпването си в длъжност.

Димитър Арнаудов от същата група отправи питане за състоянието и мерките за безопасност в ОП "Градини и паркове". Припомни изказване на бившия директор, че още от 2023 г. е подавал доклади до ресорния заместник-кмет по екология за необходимите на предприятието машини и техника. В тази връзка Арнаудов пита колко доклади са подавани, с каква техника разполага ОП "Градини и паркове", защо продължават да се използват машини на 20 години.

От "БСП за България" обявиха, че ще бъдат конструктивна опозиция и през новия политически сезон. От ПП-ДБ декларираха, че, въпреки че ще бъдат обективна опозиция, ще бъдат отворени за диалог и партньорство по въпроси в интерес на Пловдив и жителите на града.

Припомняме, че днешната сесия на пловдивския общински съвет е първата за есенно-зимния политически сезон. В дневния ред са включени общо 47 точки, две от които бяха внесени в извънреден порядък.


Още по темата: общо новини по темата: 15
15.09.2025 »
09.09.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
25.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
"Имитация на дейност и самодоволство": Атакуваха управлението на ...
09:35 / 18.09.2025
Майката на убития Митко: Това не е нормално
09:12 / 18.09.2025
РИОСВ Пловдив проверява биоцентралата в Труд
08:15 / 18.09.2025
В Пловдив обсъждат безопасната пътна инфраструктура
07:50 / 18.09.2025
Георги Христов пристига в Пловдив с чувствен концерт
06:40 / 18.09.2025
"Капана Фест" се завръща за страхотен юбилей
06:15 / 18.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Огромен клон се стовари върху мъж
Аматьорски футбол
Бюджет 2026
Напрежение пред парламента, ПП блокираха сградата
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: