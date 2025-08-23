ЗАРЕЖДАНЕ...
|Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
По думите им пострадалият е ударен по главата и с кръвозагуба. От снимките във фейсбук се вужда, че човекът седи на земята, а до него има хора, които се опитват да му помогнат.
"До това води безхаберието! Днес е възрастен човек, утре няма да се размине и на дете.. Дано човекът се оправи.."
Сто пъти сме отправяли сигнали към район "Северен" и "Градини и паркове"....междублоковото пространство има дървета, садени преди 60 години...има изсъхнали, има такива, които са за санитарна сеч.. Непрекъснато падат огромни клони!
Няма, няма кой!???
Ако на някой от общината и района и "Градини и паркове" му е интересно...елате и огледайте двете пространства ..лице и гръб блок с адрес бул. "България" 170-172, Пловдив, "Кършиака"!
Да дойде специалист, да огледа и да направи сондаж с живущите какво може и какво предлагат. Сега е ж'унгла!
Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.
