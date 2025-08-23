© Facebook виж галерията Голям клон се е стоварил върху възрастен мъж тази сутрин в Пловдив на бул. "Марица" - Север близо до реката. Очевидци съобщават за тежкия инцидент в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg



По думите им пострадалият е ударен по главата и с кръвозагуба. От снимките във фейсбук се вужда, че човекът седи на земята, а до него има хора, които се опитват да му помогнат.



"До това води безхаберието! Днес е възрастен човек, утре няма да се размине и на дете.. Дано човекът се оправи.."



Сто пъти сме отправяли сигнали към район "Северен" и "Градини и паркове"....междублоковото пространство има дървета, садени преди 60 години...има изсъхнали, има такива, които са за санитарна сеч.. Непрекъснато падат огромни клони!



Няма, няма кой!???



Ако на някой от общината и района и "Градини и паркове" му е интересно...елате и огледайте двете пространства ..лице и гръб блок с адрес бул. "България" 170-172, Пловдив, "Кършиака"!



Да дойде специалист, да огледа и да направи сондаж с живущите какво може и какво предлагат. Сега е ж'унгла!



Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.