ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Огромен клон се стовари върху мъж, пожарна и линейка са на място
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:51Коментари (2)3419
© Facebook
виж галерията
Голям клон се е стоварил върху възрастен мъж тази сутрин в Пловдив на бул. "Марица" - Север близо до реката. Очевидци съобщават за тежкия инцидент в социалните мрежи, информира Plovdiv24.bg

По думите им пострадалият е ударен по главата и с кръвозагуба. От снимките във фейсбук се вужда, че човекът седи на земята, а до него има хора, които се опитват да му помогнат.

"До това води безхаберието! Днес е възрастен човек, утре няма да се размине и на дете.. Дано човекът се оправи.."

Сто пъти сме отправяли сигнали към район "Северен" и "Градини и паркове"....междублоковото пространство има дървета, садени преди 60 години...има изсъхнали, има такива, които са за санитарна сеч.. Непрекъснато падат огромни клони!

Няма, няма кой!???

Ако на някой от общината и района и "Градини и паркове" му е интересно...елате и огледайте двете пространства ..лице и гръб блок с адрес бул. "България" 170-172, Пловдив, "Кършиака"!

Да дойде специалист, да огледа и да направи сондаж с живущите какво може и какво предлагат. Сега е ж'унгла!

Припомняме, че в крайбрежните алеи на река Марица все още има засадени стари тополи, чието премахване започна преди време, но така и не завърши напълно. Много от дърветата покрай реката са в края на своя жизнен цикъл и лошата им поддръжка води до инциденти като този.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Трябва да се подменят остарелите дървета.
0
 
 
Къде е Коце Тъпото, за да каже някоя умност?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
С нова по-модерна техника КОЦ-Пловдив бори онкозаболяванията
08:41 / 23.08.2025
Спряха процедурата за строителството на детска градина за 11 млн....
08:29 / 23.08.2025
Колко кмета на Пловдив са необходими за ремонт на една спирка?
08:18 / 23.08.2025
Борим презастрояването? Нова сграда никне на апетитно място в Пло...
08:00 / 23.08.2025
Пловдив ще има нов площад
07:49 / 23.08.2025
Проектират ново съоръжение в неработещия зоопарк на Пловдив за 30...
07:45 / 23.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
Климатолог: Имаме по-голям проблем от идващите валежи
12:46 / 22.08.2025
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
Сашка Васева: Ако можех да върна времето назад, никога не бих го направила
14:13 / 21.08.2025
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
Наш топ курорт удари конкуренцията от Гърция и Турция
08:58 / 21.08.2025
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
Предприемач: Губене на време е да учите право или медицина, изкуственият интелект ще ги обезцени
12:47 / 22.08.2025
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
Даниела с нов удар срещу Мартин Ергенът
09:32 / 21.08.2025
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но най-големият ни курорт тъне в конски изпражнения
08:59 / 22.08.2025
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
Мистериозната Виктория се е возила в АТВ-то на полицейския син!
14:40 / 22.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
Районните кметове на "Младост" и "Люлин" напускат ПП заради натиск
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: