EVN България напомня традиционните си съвети за безопасност на клиентите и техните домове в случаи на гръмотевични бури през пролетта и лятото. В тази връзка компанията предоставя полезни и практични съвети за сигурност:

Съвети при гръмотевични бури, ако се намирате в дома или на работното място:

изключете от контакта електрическите уреди, които най-много се влияят от външно пренапрежение - телевизор, компютър, климатик, електрически уреди.

с цел защита на сградата от пряко попадане на мълнии може да изградите мълниеприемници и мълниеотводи. Мълниезащитната инсталация на всяка сграда трябва да бъде заземена съгласно изискванията и периодично проверявана.

за защита на домакинските уреди и вътрешната електрическа инсталация е препоръчително да има монтирана катодна защита в ел. табло на сградата или устройства като UPS, протектори и разклонители с предпазител и/или катоден отвод.

Съвети при гръмотевични бури, ако се намирате на открито, сред природата и Ви настигне или приближава гръмотевична буря:

по възможност отдалечете се от електропроводи

не хващайте/не докосвайте метални конструкции, огради, парапети и други метални заграждения

Съвети при къмпингуване:

ако Вашата каравана или палатка влезе в контакт със скъсан или повреден електрически проводник или се намира в близост до повредения електропровод, незабавно се отдалечете и останете на безопасно място до пристигане на аварийна група на Електроразпределение Юг.

ако проводникът е паднал на земята, не го докосвайте! Имайте предвид, че по него е възможно да има напрежение. Стойте далеч – минимум на 8 метра разстояние от проводника!

В случаи на авария клиентите могат да сигнализират денонощно на телефон 0700 1 0007, Електроразпределение Юг.