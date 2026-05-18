Йордан Боев, по-известен в социалните мрежи с псевдонима си Dakamaru, отново провокира общественото мнение с поредната си доза адреналин. Пловдивчани и гости на града останаха стъписани от последното му видео, заснето oт прожекторите на полуизоставената конструкция на стадион "Пловдив“.

На кадрите се вижда как Боев балансира на огромна височина по ръба на металните греди, без каквато и да е осигурителна екипировка, докато под краката му зейва бездна, разкриваща мащабите на спортния комплекс и Гребната база. Към кадрите екстремистът е добавил лаконичното, но самонадеяно изречение на английски:

"I made easy work of this place. A bit windy. Nice for a walk.“ ("Справих се лесно с това място. Малко е ветровито. Приятно за разходка“).

Макар феновете на градското катерене (урбекс) да изпадат в аплаузи пред подобни кадри, по-голямата част от потребителите в социалните мрежи реагират с крайно възмущение. Острите критики не закъсняха, като много хора обвиниха Боев в безотговорност спрямо младото поколение и собственото му семейство.

В профилите му се изля вълна от негативни коментари, отразяващи тревогата на обществото:

"Не знам какво целите с това? Хвалете се, но не и да го виждат подрастващи! Защото някой ще помисли, че “може като вас" и познайте какво ще последва! Разбити сърца на родители! Мислете и за другите, а не само за себе си!“

"Героизъм, няма що!!! Това са децата, НЕБЛАГОДАРНИЦИ!!!“

"Едно случайно замайване и... едни родители с разбит живот.... Затова ли ви отгледаха, не уважавате родителите си!!! Ако ги уважавахте, нямаше да го правите...“

"После като умирате кой ви е виновен, не очаквай да чуеш браво.“

"Много риск за нищо, но всеки си решава.“

Къде е границата между смелостта и безумието?

За Йордан Боев това далеч не е първият подобен "подвиг“ - профилите му във Фейсбук и Инстаграм са пълни с уникални, но смъртоносно опасни селфита от най-високите сгради в България. За мнозина той е просто луд, който си играе на руска рулетка със смъртта, докато за други е търсач на силни усещания, който отказва да живее в рамки.