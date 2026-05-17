Любо Киров издаде новия си студиен албум "Футурофония“, който вече е достъпен във всички дигитални платформи, както и на физически носители – CD, винил и флаш драйв.

Проектът включва 10 нови песни, всяка от които носи собствена история и концептуален заряд. В албума участват и специални колаборации с артисти като Стенли и MONA, както и автори от различни поколения, сред които Момчил, Александър Петров, Мария Ганева и Петър Анастасов. Според екипа на изпълнителя, идеята е да се създаде "общо звучене от различни стилове и поколения“.

Първият сингъл, който дава име на албума – "Футурофония“, излиза с официално видео, изградено около символичен визуален образ на огромна фуния, представяща гласа, нуждата от изразяване и способността да чуваме себе си. За радио разпространение песента е специално мастерирана в легендарните Abbey Road Studios в Лондон.

Самият артист определя проекта като музика за "красивите неща – за времето, което минава, за хората, които остават, и за музиката, която има смисъл“, добавяйки, че албумът носи послание за личен избор и свобода отвъд миналото и тенденциите.

Паралелно с издаването на албума, "Футурофония“ дава името и на предстоящото турне на изпълнителя. То ще премине през 13 града в България и ще включва мащабни летни сцени, както и два поредни концерта в Зала 1 на НДК в София.

В Пловдив концертът е насрочен за 18 юни.