Тя е ученичка от спортното училище "Васил Левски“ в Пловдив. Бояна Костадинова е едва 18-годишна, но вече се нареди сред най-добрите в Европа. Има сребърен и бронзов медал от европейско първенство.

Зад успеха на Бояна стоят години лишения, тежки тренировки и една голяма мечта -Олимпийският връх. Според нейния треньор мечтата ѝ е реалистична, а спечеленото сребро и бронз е само началото.

Този успех, който Бояна постигна с медалите на европейското първенство за жени, въпреки че на 18 години и тепърва влиза в големия спорт, това ще й даде голям стимул за да продължи напред, да се готвим до Олимпиадата каза пред БНТ Борислав Налбантова, треньор в СКВТ Марица

Страхът от напрежението се оказва по-силен от любопитството и това всъщност е печеливша стратегия по време на състезанието. Тя уговаря треньора ѝ да не казва как се развива състезанието и какви са шансовете и за медал. И макар да се качва на почетната стълбичка, тя не е напълно удовлетворена от себе си.

Не исках да знам кой опит е за медал и дали изобщо е за медал. Така се чувствах по-добре, просто да минавам и да вдигам и разбрах, че имам медал на изхвърляне 5-10 минути след като приключих изхвърлянето. Можех и по-добре да се справя и да съм на по-високата стълбичка, ама явно така е трябвало да стане коментира пред БНТ младата ни надежда по щанги Бояна Костадинова

С амбиция, дисциплина и вече доказан международен успех, Бояна Костадинова се очертава като едно от перспективните имена в българските щанги с поглед към олимпийските игри.