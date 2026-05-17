Тя е ученичка от спортното училище "Васил Левски“ в Пловдив. Бояна Костадинова е едва 18-годишна, но вече се нареди сред най-добрите в Европа. Има сребърен и бронзов медал от европейско първенство.
Зад успеха на Бояна стоят години лишения, тежки тренировки и една голяма мечта -Олимпийският връх. Според нейния треньор мечтата ѝ е реалистична, а спечеленото сребро и бронз е само началото.
Страхът от напрежението се оказва по-силен от любопитството и това всъщност е печеливша стратегия по време на състезанието. Тя уговаря треньора ѝ да не казва как се развива състезанието и какви са шансовете и за медал. И макар да се качва на почетната стълбичка, тя не е напълно удовлетворена от себе си.
коментира пред БНТ младата ни надежда по щанги Бояна Костадинова
С амбиция, дисциплина и вече доказан международен успех, Бояна Костадинова се очертава като едно от перспективните имена в българските щанги с поглед към олимпийските игри.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!