На 18 май от 19,30 ч. в емблематичното пространство на Регионален етнографски музей Пловдив стартира 62-то издание на Международен фестивал на камерната музика Пловдив 2026.

Събитието е част от официалния културен календар на Община Пловдив, включва десет концерта с вход свободен и серия от майсторски класове под заглавието "Академия музика".

"Този форум в този град - това е символ на смисъл, качество, приемственост, вдъхновение и бъдеще! Шейсет и две години камерната музика в Пловдив има своя величествен и впечатляващ празник - съкровен и едновременно с това силен и обединяващ!

Фестивалът е повече от традиция, той създава и поддържа пространство за срещи, за споделено вдъхновение и за онези запомнящи се мигове, в които музиката говори по-силно от думите. Присъствието на изключителни музиканти от различни европейски и световни сцени превръща Пловдив в място на културен диалог и творческа близост отвъд граници. Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев“ е горда да бъде част от историята на града и фестивала – да го съхранява и да му дава нов живот.“, споделя ръководителят на фестивалния проект доц. д-р Жан Пехливанов, ректор на АМТИИ.

Новост на тазгодишното издание е и приобщаването на още няколко фестивални локации, освен впечатляващата Късноантична сграда "Ирини" в пешеходен подлез "Археологически", тази година концертни изпълнения ще има и в Изложбена зала "2019“. Всички концерти са с вход свободен и начален час 19,30 ч.

Програмата на 62-ия фестивал, която и тази година е отличена със знака за качество на Европейската фестивална асоциация, отново е специално подбрана за изтънчените ценители на класическата музика в града ни и включва елитни музиканти от България, Австрия, Италия, Сърбия, Словакия, Турция, Норвегия, Израел и Франция.

Началото е на 18 май в Етнографския музей с клавирния рецитал на Гюлсин Онай, чието гостуване е подкрепено от Консулство на Република Турция в гр. Пловдив. На 20 май в концертна зала АМТИИ в знаковия концертен формат "Звездите на утрешния ден“ ще чуем клавирно трио ASSAI - Георги Райчев – цигулка, Тодор Иванов – виолончело и Петър Дюлгеров – пиано. На 22 май, отново в концертната зала на АМТИИ, е пиано рециталът на Летиция Микиелон от Италия. 29 май е отреден за Академичния камерен оркестър със солист и диригент Алан Визвари с участието на изявения соло-виолист Лазар Милетич. На 31 май в Късноантична сграда "Ирини" - пешеходен подлез "Археологически", ще се насладим на китарата на Салваторе Даниеле Пидоне. Традиционният концерт "Музикалното бъдеще на Пловдив" на възпитаниците на НУМТИ "Добрин Петков“ е в АМТИИ на 2 юни. На 4 юни в Изложбена зала "2019“ на Академичния камерен оркестър като солисти ще гостуват братята цигулари Рихард и Патрик Цибула под диригентството на Евгений Шевкенов. На 11 юни, в концертната зала на АМТИИ, е вокалният концерт на Александър Каймбахер - тенор, в съпровод на пианистката Анна Сушон, фестивално участие, подкрепено от Австрийски културен форум – София. На 13 юни, отново в АМТИИ, фестивалната публика ще чуе нова българска музика, представена от квартет Арденца (Галина Койчева-Мирчева – цигулка, Огнян Константинов – виола, Ромен Гариу - виолончело и Даниела Дикова - пиано), един проект, подпомогнат от Национален Фонд "Култура“. Закриването на фестивала е на 15 юни, понеделник, в Регионален етнографски музей Пловдив с изпълненията на соло-кларинетиста на Виенските симфоници Райнхард Вийзер и пианистката Мария Принц.

Поканата на артистичния директор на фестивала, доц. д-р Евгений Шевкенов, този път е изпъстрена с цитати за музиката от велики мислители:

"Фридрих Ницше: "Без музика животът би бил грешка.“, Платон: "Музиката дава душа на вселената, криле на ума, полет на въображението и живот на всичко.“, Аристотел: "Музиката има силата да формира характера.“, Фридрих Шилер: "Ако душата има език, той е музиката.“… VIVA LA MUSICA, да живее фестивалът!“