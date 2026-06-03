България има инструментите, екосистемата и волята да бъде лидер на европейската сцена в отбранителните технологии. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на откриването на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026", предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Целта е до 2030 г. България да е най-доброто място в региона за създаване на продукти с висока добавена стойност, включително в отбраната.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация за първи път участва като съорганизатор на "Хемус", заедно с Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, защото технологичният суверенитет не се постига от едно министерство. Постига се, когато армията, индустрията и иновациите работят заедно към обща цел, каза министър Василев.

Той посочи, че България е направила смели крачки през последните години към постигането на технологичен суверенитет и включването ѝ в европейската верига на доставки за продукти с двойна употреба. Страната ни участва активно в иновационните програми на НАТО – Ускорителя за иновации в отбраната на Северния Атлантик (DIANA) и Фонда на НАТО за иновации. Василев заяви, че интересът на българските компании към програмите е нараснал чувствително, а броят на компаниите, заявили интерес към финансовите инструменти на министерството е двойно по-голям.

Министърът съобщи още, че София тех парк е избран през май за акселератор към мрежата DIANA и това е признание за качеството и потенциала на нашата иновационна екосистема.

Центърът за иновации в отбраната е точката за тестване на нови технологии и усъвършенстване на съществуващи отбранителни системи. Основен приоритет е производството на български дронове и искаме България да стане дроновият хъб на Югоизточна Европа", добави Василев.

За да се движим по-бързо, е планирано въвеждането на регулаторни пясъчници, правната рамка, която позволява на компании да тестват нови технологии с двойна употреба в продължение на 24 месеца, без пълно лицензиране. Защото иновацията не може да чака бюрокрацията, посочи министърът.

Василев не пропусна да отбележи, че Центърът за върхови постижения в Казанлък ще свърже науката с индустрията с фокус върху критичните технологии, възобновяемата енергия и наноматериалите.

Структурата трябва да се превърне в регионален иновационен център от стратегическо значение за националната и за европейската сигурност. Казанлък не е случаен избор. Там има история, има хора, има експертиза. Имаме какво да надграждаме, каза още министърът на иновациите.

В рамките на изложението в Пловдив Министерството на иновациите и дигиталната трансформация организира и "Startup networking". Това е първото по рода си събитие в историята на "Хемус". Чрез него се дава възможност на 15 български стартъпа в сферата на технологиите с двойна употреба да представят своите иновативни разработки и идеи пред най-големите национални и международни отбранителни компании и инвестиционни фондове.

На церемонията при откриването на изложението "Хемус 2026" в Пловдив присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, зам.-министри, висши офицери от Българската армия, представители на местната власт, академичните среди, отбранителната и технологичната индустрия и др.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се присъедини към организационния комитет на "Хемус“. Международното изложение на отбранителни продукти и услуги осигурява платформа за европейските и международни компании да демонстрират техните иновации и създава възможности за съвместни научно-технически разработки на изделия с двойна употреба. С активното включване на министерството се осигуряват допълнителни възможности за българските фирми от сектор отбрана, сигурност, космически технологии и др.