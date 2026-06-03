България има инструментите, екосистемата и волята да бъде лидер на европейската сцена в отбранителните технологии. Това каза министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев на откриването на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги "Хемус 2026", предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Целта е до 2030 г. България да е най-доброто място в региона за създаване на продукти с висока добавена стойност, включително в отбраната.
Той посочи, че България е направила смели крачки през последните години към постигането на технологичен суверенитет и включването ѝ в европейската верига на доставки за продукти с двойна употреба. Страната ни участва активно в иновационните програми на НАТО – Ускорителя за иновации в отбраната на Северния Атлантик (DIANA) и Фонда на НАТО за иновации. Василев заяви, че интересът на българските компании към програмите е нараснал чувствително, а броят на компаниите, заявили интерес към финансовите инструменти на министерството е двойно по-голям.
Министърът съобщи още, че София тех парк е избран през май за акселератор към мрежата DIANA и това е признание за качеството и потенциала на нашата иновационна екосистема.
За да се движим по-бързо, е планирано въвеждането на регулаторни пясъчници, правната рамка, която позволява на компании да тестват нови технологии с двойна употреба в продължение на 24 месеца, без пълно лицензиране. Защото иновацията не може да чака бюрокрацията, посочи министърът.
Василев не пропусна да отбележи, че Центърът за върхови постижения в Казанлък ще свърже науката с индустрията с фокус върху критичните технологии, възобновяемата енергия и наноматериалите.
В рамките на изложението в Пловдив Министерството на иновациите и дигиталната трансформация организира и "Startup networking". Това е първото по рода си събитие в историята на "Хемус". Чрез него се дава възможност на 15 български стартъпа в сферата на технологиите с двойна употреба да представят своите иновативни разработки и идеи пред най-големите национални и международни отбранителни компании и инвестиционни фондове.
На церемонията при откриването на изложението "Хемус 2026" в Пловдив присъстваха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, зам.-министри, висши офицери от Българската армия, представители на местната власт, академичните среди, отбранителната и технологичната индустрия и др.
Министерството на иновациите и дигиталната трансформация се присъедини към организационния комитет на "Хемус“. Международното изложение на отбранителни продукти и услуги осигурява платформа за европейските и международни компании да демонстрират техните иновации и създава възможности за съвместни научно-технически разработки на изделия с двойна употреба. С активното включване на министерството се осигуряват допълнителни възможности за българските фирми от сектор отбрана, сигурност, космически технологии и др.
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