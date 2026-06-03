Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) затвърждава позициите си сред активните национални агенции по програмите "Еразъм+“ и "Европейски корпус за солидарност“ в Европа и лидер сред страните от Западните Балкани. В резултат на засиленото международно присъствие на ЦРЧР и утвърждаването на Центъра като авторитетен европейски партньор през последните близо 2 години под ръководството на изпълнителния директор Николай Спасов, ЦРЧР ще бъде ключов фактор и ще подпомага изграждането на бъдещата Национална агенция по програма "Еразъм+“ в Косово.

Това става възможно след подписването на Меморандум за сътрудничество между ЦРЧР и Офиса на "Еразъм+“ в Косово, който поставя началото на стратегическо партньорство за обмен на експертиза, добри практики и институционален опит в управлението на двете европейски програми. Документът подписаха изпълнителният директор на ЦРЧР, г-н Николай Спасов, и г-жа Мимика Доброши – ръководител на Офиса на "Еразъм+“ в Косово.

Изборът именно на българската Национална агенция за партньор в този процес е логично следствие от лидерската позиция на ЦРЧР относно европейската образователна програма в региона на Западните Балкани и признанието от европейските партньори. Българската агенция значително засили международното си присъствие, разшири партньорствата си и получи висока оценка от ресорното звено по програма "Еразъм+“ в Генерална дирекция "Образование, младеж, спорт и култура“ на Европейската комисия за своята активност, инициативност и принос към изпълнението на програмата.

Подписаният Меморандум предвижда сътрудничество в редица ключови направления – ефективно управление и изпълнение на програмата, обмен на експертен опит, разработване на съвместни инициативи и иновативни практики, участие в дейности за обучение и сътрудничество (TCA), както и подкрепа за организационното и административното развитие на бъдещата Национална агенция на Косово. Акцентът е върху споделянето на добри практики при управлението на национални агенции, изпълнението на работни програми, комуникацията с целевите групи и изграждането на устойчив институционален капацитет.

Партньорството ще даде възможност експертите на ЦРЧР да споделят натрупания опит в управлението на програма "Еразъм+“, както и да подпомогнат подготовката на Косово за следващ етап от развитието на системата за управление на програмата.

"Подписването на Меморандума за сътрудничество е ясен знак, че ЦРЧР вече се възприема като авторитетен и търсен партньор в мрежата на националните агенции по програма "Еразъм+“. Това е резултат от последователната работа на целия екип през последните две години и от стремежа ни да надграждаме качеството, ефективността и международното присъствие на агенцията. Приемаме доверието на нашите партньори от Косово като висока оценка за постигнатото и като възможност България да сподели своя успешен опит в изграждането и управлението на европейски програми. Вярвам, че това сътрудничество ще създаде устойчиви ползи и за двете страни и ще затвърди позицията на ЦРЧР като водещ фактор, особено в региона на Западните Балкани“, заяви изпълнителният директор на ЦРЧР Николай Спасов.

В момента ЦРЧР е в процес на договаряне за сключване на споразумения за сътрудничество по програма "Еразъм+“ с още две балкански държави – Албания и Черна гора.

Припомняме, че през лятото на 2025 г., ЦРЧР беше инициатор и организатор на международна конференция "Черно море и Балканите – заедно в Еразъм+“, която събра представители на национални агенции и национални офиси по програма "Еразъм+“ от 10 държави от двата региона – България, Азербайджан, Грузия, Косово, Украйна, Молдова, Черна гора, Румъния, Сърбия и Северна Македония.