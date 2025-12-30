ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пловдив окончателно решиха съдбата на жената, хваната с кокаин за 37 милиона
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:34
©
Пловдивският апелативен съд потвърди определение на Хасковския окръжен съд, с което е отказана промяна на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо белгийската гражданка Д. А.

Срещу нея е повдигнато обвинение за това, че на 18.07.2025 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, в съучастие с други съизвършители, с лек автомобил, марка "Ланд роувър“, без надлежно разрешително, направила опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция, високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо бруто тегло 205,940 кг и на обща стойност – 37 069 200 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Двамата мъже не са обжалвали мерките си за неотклонение.

Апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и съображенията на страните, прие, че искането за промяна на мярката за неотклонение "задържане под стража“ не е основателно.

Съдът смята,че събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателствени материали и експертизи, продължават да обосновават предположение за съпричастност на Д. А. към инкриминираното деяние, наказуемо с лишаване от свобода.

Апелативният съд счита, че има опасност от укриване и опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Те следват от значителната тежест на инкриминираната дейност, която се определя от предмета й (един от най-високорисковите наркотични видове, и то в количество от над 200 кг, на стойност над 37 млн. лева), а също от създадената отлична организираност, конспиративност и комбинативност на съучастниците, при рискованото преминаване на няколко държавни граници.

Семейното й положение и чистото й съдебно минало не могат да игнорират реалната опасност от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка от "задържане под стража“.

Определението на апелативния съд е окончателно.


31.07.2025 В Пловдив не простиха на белгийката, хваната с кокаин за 37 милиона
20.07.2025 Българин и чужд дипломат са се опитали да прекарат през "Капитан Андреево" кокаин за над 37 млн.лв.
20.07.2025 На "Капитан Андреево" заловиха рекордно количество кокаин






Съдът потвърди гаранцията от 100 хил. лева за собственика на "Сел...
13:14 / 30.12.2025
Прокуратурата иска решетки за собственика на болница "Селена"
13:06 / 30.12.2025
Николай Йорданов от "Селена": Очаквам съдът да пощади мъжкото ми ...
11:15 / 30.12.2025
Адвокат на собственика на болница "Селена": Д-р Ставрев да докаже...
10:47 / 30.12.2025
Читател: Това нормално ли е?
08:25 / 30.12.2025
Важна информация от "Местни данъци и такси" в Пловдив
07:10 / 30.12.2025

