|В Пловдив окончателно решиха съдбата на жената, хваната с кокаин за 37 милиона
Срещу нея е повдигнато обвинение за това, че на 18.07.2025 г. на ГКПП "Капитан Андреево“, в съучастие с други съизвършители, с лек автомобил, марка "Ланд роувър“, без надлежно разрешително, направила опит да пренесе през границата на страната от Република България в Република Турция, високорисково наркотично вещество – кокаин, с общо бруто тегло 205,940 кг и на обща стойност – 37 069 200 лева, като деянието е останало недовършено по независещи от дейците причини, като предметът на контрабандата е в особено големи размери и случаят е особено тежък. Двамата мъже не са обжалвали мерките си за неотклонение.
Апелативният съд, като прецени събраните по делото доказателства и обсъди доводите и съображенията на страните, прие, че искането за промяна на мярката за неотклонение "задържане под стража“ не е основателно.
Съдът смята,че събраните по делото гласни, писмени и веществени доказателствени материали и експертизи, продължават да обосновават предположение за съпричастност на Д. А. към инкриминираното деяние, наказуемо с лишаване от свобода.
Апелативният съд счита, че има опасност от укриване и опасност от извършване на престъпление при по-лека мярка за неотклонение. Те следват от значителната тежест на инкриминираната дейност, която се определя от предмета й (един от най-високорисковите наркотични видове, и то в количество от над 200 кг, на стойност над 37 млн. лева), а също от създадената отлична организираност, конспиративност и комбинативност на съучастниците, при рискованото преминаване на няколко държавни граници.
Семейното й положение и чистото й съдебно минало не могат да игнорират реалната опасност от укриване и извършване на престъпление при по-лека мярка от "задържане под стража“.
Определението на апелативния съд е окончателно.
