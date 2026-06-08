Новата седмица започна проблемно за живущите в част от район "Източен". Водопроводи са аварирали на кръстовището на ул. "Варшава" с ул. "Тодор Влайков" зад стадион "Христо Ботев и на ул. "Преспа" № 8. По повредите се работи, като вода няма да има до края на работния ден, предава Plovdiv24.bg.

В района северно от Младежкия хълм също са пресъхнали чешмите, след като на ул. "Велбъжд" № 51 е възникнала авария. От водоснабдителното дружество съобщават, че повредата ще бъде отстранена най-късно до 17 ч. днес.

Проблеми с водата има и в областта. Заради авария на довеждащ водопровод е нарушено водоподаването в кв. "Пастуша" в Перущица, както и в селата Скобелево, Стряма, Долна махала и Житница.

Възстановяването ще стане след отстраняването на повредите. В Радиново се изграждат нови водопроводни връзки от външна фирма и до приключване на ремонтната дейност водоподаването ще е нарушено.