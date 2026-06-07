При подходящи метеорологични условия от 8 до 26 юни 2026 г. на територията на Пловдив ще бъдат проведени регулярни растителнозащитни, дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни обработки. Това съобщиха за Plovdiv24.bg от общинското предприятие "Дезинфекционна станция“.

Дейностите ще се извършват в часовия диапазон между 21:00 и 04:30 часа и ще обхванат всички шест административни района на града.

Обработките срещу насекоми ще започнат на 8 и 9 юни в район "Централен“, където ще бъде третирана декоративната и храстова растителност. На 10 и 11 юни дейностите ще продължат в район "Северен“, а на 12 юни ще бъдат обхванати кварталите "Прослав“ и "Коматево“. През следващите дни екипите ще работят в район "Южен“ (15 и 16 юни), район "Западен“ (17, 18 и 19 юни), по бреговете на река Марица (22 юни), район "Тракия“ (23 и 24 юни) и район "Източен“ (25 и 26 юни).

На 8 юни ще бъде извършена и дезакаризация на тревните площи в парк "Отдих и култура“, насочена срещу кърлежите.

Паралелно с това от 9 до 12 юни ще се проведат растителнозащитни обработки на декоративната дървесна растителност в града. В същия период ще бъдат дезинфекцирани и пясъчниците в обособените детски площадки.

От общинското предприятие уточняват, че при обработките ще бъдат използвани препарати, разрешени за употреба от Министерството на здравеопазването, в съответствие с препоръчителните дози и концентрации.

В случай на неблагоприятни атмосферни условия, като дъжд или силен вятър, планираните дейности ще бъдат отложени и извършени през следващ работен ден с подходящи условия за работа.

От "Дезинфекционна станция“ отправят и препоръка към пчеларите в районите, където предстоят обработки, временно да ограничат полета на пчелните семейства в посочените часове.

За допълнителна информация гражданите могат да се свържат с общинското предприятие на телефони 032/99 03 18, 032/64 25 83 и 032/64 41 56, както и на електронна поща dstancia.plovdiv@abv.bg.