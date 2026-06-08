Високопоставена делегация от Китайската народна република, ръководена от държавния съветник Н. Пр. г-жа Шън Ицин, посети Пловдив и се запозна с добрите практики на града в сферата на образованието, икономическото развитие и подготовката на кадри за индустрията.

В състава на делегацията бяха министърът на човешките ресурси и социалното осигуряване на Китай Уан Сяопин, посланикът на Китай в България Н. Пр. Дай Цинли, заместник-генералният секретар на Държавния съвет Лиу Юхуей и представители на водещи държавни институции, съобщиха от община Пловдив за Plovdiv24.bg.

Гостите бяха посрещнати от кмета на Пловдив Костадин Димитров в Професионалната гимназия по електротехника и електроника. Той представи политиките на Община Пловдив за развитие на професионалното образование и подготовката на квалифицирани кадри според нуждите на бизнеса.

Тракия икономическа зона е пример за успешното партньорство между образованието и индустрията. Благодарение на него младите хора получават практически знания и реални възможности за професионална реализация. Затова Община Пловдив подкрепя дуалното обучение и последователно инвестира в развитието на професионалното образование, заяви кметът Димитров.

Директорът на гимназията Любомира Вълкова и нейният екип представиха модерната материална база и възможностите за обучение в областта на електротехниката, електрониката, автоматизацията и роботиката. Представителите на китайската делегация дадоха висока оценка на модела на сътрудничество между местната власт, образователните институции и бизнеса.

По-рано през деня гостите бяха посрещнати от заместник-кмета по култура, археология и туризъм Пламен Панов, който ги запозна с богатото историческо и културно наследство на Пловдив. Делегацията разгледа Епископската базилика на Филипопол, Стария град, Регионалния етнографски музей и Античния театър и остана впечатлена от съхраненото културно наследство.