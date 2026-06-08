Движението по улица "Цанко Дюстабанов" е пуснато, след като бе завършен последният етап от ремонта в участъка между улица "Цар Асен I" и бул. "Цар Борис III Обединител". Приключена е подмяната на подземните комуникации, реновирането на пешеходните пространства. Положена е хоризонталната маркировка и са нарисувани пешеходните пътеки. По двата тротоара само в тази отсечка са засадени нови 21 дървета от вида ликвидамбър, предава репортер на Plovdiv24.bg.

В участъка от ул. "Кръстю Пастухов" до "Авксентий Велешки" обаче хоризонтална маркировка все още няма, въпреки че ремонтът беше направен доста по-рано. Тук са засадени 51 ликвидамбъра на мястото на отрязаните стари и болни дървета достигнали края на житейския си цикъл. Габаритът на улицата не е променян заради липсата на свободно пространство за разширение. Цялата "Цанко Дюстабанов" е включена в "Синя зона". След завършване на ремонта на две локации вече има спрени автомобили.

Проектът

Ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов" е част от мащабния проект за обновяване на зоната около Пловдивския университет и Техническия университет. Рехабилитацията започна в началото на януари и се изпълнява от фирма "Драгиев и Ко“. Първоначално обявеният срок за завършване беше 150 дни.

Стойността на проекта възлиза на 2 милиона лева, осигурени от общинския бюджет по перото за текущи ремонти. Обновяването обхваща площадните пространства около двата университета, както и тротоарите на прилежащите улици.

Районът има стратегическо значение за града, тъй като осигурява връзка между Главната улица, Народна библиотека "Иван Вазов“ и квартал Тютюнев град. В рамките на проекта се ремонтират улиците "Цанко Дюстабанов“ и "Г. М. Димитров“ до ул. "Авксентий Велешки“.

Ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов“ в участъка след ул. "Авксентий Велешки“ в посока автогара "Юг“ ще бъде реализиран на по-късен етап. Причината е, че улицата попада в границите на Тютюневия град, за който има отделен проект, разработван в координация с частните собственици на тютюневите складове.