Завърши мащабното обновяване на централната улица "Цанко Дюстабанов“ в участъка от ул. "Авксентий Велешки“ до ул. "Цар Асен I“. Кметът на Пловдив Костадин Димитров инспектира реновираната зона.

В рамките на реконструкцията са изцяло обновени тротоарните и пътните настилки. Подобрена е и техническата инфраструктура, обслужваща района, направено е ново озеленяване, съобщиха за Plovdiv24.bg от Общината.

За озеленяването на улицата бе проведено обществено обсъждане с живеещи в района граждани, в резултат на което бе взето решение вместо старите и болни 40 дървета да бъдат засадени нови над 70 дървета. В ремонтирания участък вече са засадени 51 дървета от вида ликвидамбър.

Ремонтите продължават

В момента продължава рехабилитацията на ул. "Цанко Дюстабанов“ в отсечката от ул. "Цар Асен I“ до ул. "Крали Марко“, където предстои засаждането на още 21 дървета от същия вид.

Поради строително-ремонтните дейности е въведена временна организация на движението със спиране на трафика в засегнатия участък до 27 юни. Автомобилите се пренасочват по обходни маршрути.

Параметри на проекта

Plovdiv24.bg припомня, че рехабилитацията на зоната около Пловдивския университет и Техническия университет започна в началото на януари и се изпълнява от фирма "Драгиев и Ко“. Първоначално обявеният срок за завършване беше 150 дни.

Стойността на проекта възлиза на 2 милиона лева, осигурени от общинския бюджет по перото за текущи ремонти. Обновяването обхваща площадните пространства около двата университета, както и тротоарите на прилежащите улици.

Районът има стратегическо значение за града, тъй като осигурява връзка между Главната улица, Народна библиотека "Иван Вазов“ и квартал Тютюнев град.

В рамките на проекта се ремонтират улиците "Цанко Дюстабанов“ и "Г. М. Димитров“ до ул. "Авксентий Велешки“.

Още при старта на строителните дейности кметът Костадин Димитров уточни, че ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов“ в участъка след ул. "Авксентий Велешки“ в посока автогара "Юг“ ще бъде реализиран на по-късен етап. Причината е, че улицата попада в границите на Тютюневия град, за който се разработва отделен проект в координация с частните собственици.