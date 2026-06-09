Приключиха строително-ремонтните дейности и по последния етап от обновяването на ул. "Цанко Дюстабанов“ в участъка между ул. "Цар Асен“ и бул. "Цар Борис III Обединител“, а движението по улицата е напълно възстановено.

Реализирането на проекта е част от цялостното обновяване на пространството около Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ и Техническия университет – една от най-оживените зони в централната градска част, съобщиха от Общината за Plovdiv24.bg.

В рамките на ремонта бяха подменени подземни комуникации, обновени тротоари и пешеходни пространства, подобрена достъпната среда, положени нови настилки и маркировка. Бяха засадени нови дървета и бяха извършени дейности по благоустрояване и озеленяване.

Това не е просто ремонт на една улица, а част от преобразяването на цял градски район, през който всеки ден преминават хиляди студенти, преподаватели, жители и гости на Пловдив, заяви кметът на Пловдив Костадин Димитров.

Той подчерта, че при реализирането на дейностите са проведени поредица от срещи с жителите, студентите и преподавателите в района, като са взети предвид и техните препоръки.

Община Пловдив благодари на гражданите, живеещите в района и всички участници в движението, за проявеното търпение по време на строително-ремонтните дейности.

Проектът

Ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов" е част от мащабния проект за обновяване на зоната около Пловдивския университет и Техническия университет. Рехабилитацията започна в началото на януари и се изпълнява от фирма "Драгиев и Ко“. Първоначално обявеният срок за завършване беше 150 дни.

Стойността на проекта възлиза на 2 милиона лева, осигурени от общинския бюджет по перото за текущи ремонти. Обновяването обхваща площадните пространства около двата университета, както и тротоарите на прилежащите улици.

Районът има стратегическо значение за града, тъй като осигурява връзка между Главната улица, Народна библиотека "Иван Вазов“ и квартал Тютюнев град. В рамките на проекта се ремонтират улиците "Цанко Дюстабанов“ и "Г. М. Димитров“ до ул. "Авксентий Велешки“.

Ремонтът на ул. "Цанко Дюстабанов“ в участъка след ул. "Авксентий Велешки“ в посока автогара "Юг“ ще бъде реализиран на по-късен етап. Причината е, че улицата попада в границите на Тютюневия град, за който има отделен проект, разработван в координация с частните собственици на тютюневите складове.