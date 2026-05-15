Пространството пред Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ вече посреща студенти и граждани с изцяло обновена визия след приключила мащабна реконструкция. Кметът на Пловдив Костадин Димитров и кметът на район "Централен“ Георги Стаменов инспектираха днес завършените дейности пред ректората на висшето училище.

Проектът обхвана цялостна подмяна на настилките, модернизация на подземната и техническата инфраструктура, както и подобряване на достъпната среда чрез обновяване на тротоарите и пешеходните зони.

Реализираните дейности включват още ново озеленяване и монтиране на съвременно парково осветление. Според кмета Костадин Димитров районът около университета е сред най-оживените в града и заслужава модерна и безопасна функционална среда. Той подчерта, че работата по подобряване на облика на града продължава, като предстоят дейности и пред Техническия университет.

В рамките на инициативата вече е обновена улица "Цанко Дюстабанов“ в частта ѝ пред Техническия университет. Към момента работата продължава по последния етап от ремонта на същата улица – в отсечката между ул. "Цар Асен I“ и бул. "Цар Борис III Обединител“. Там се извършва подмяна на подземните комуникации и реновиране на пешеходните пространства.

Кметът на район "Централен“ Георги Стаменов определи проекта като важна стъпка към създаването на по-подредена и приветлива инфраструктура в района. С приключването на всички етапи студентите и преподавателите от пловдивските висши училища ще разполагат с напълно трансформирана и по-функционална градска среда.