Музеят на авиацията в Крумово обяви вход свободен в Деня на бащата - 13 юни, събота. Събитието е традиционно за Националния военноисторически музей и неговите филиали. За посетителите са подготвени много атракции, изненади и семейни приключения за времето от 10 до 17 ч., предава Plovdiv24.bg.

Любознателните могат да участват през целия ден в образователната игра "Летец - откривател" и да научат историята на летателните апарати, изложени в музея.

"Герой на четири лапи" е наречена демонстрацията на мл. инспектор Вилислав Щерев и специализираното служебно куче Кеш от граничния полицейски участък на Летище Пловдив.

Представянето ще бъде два пъти по 30 минути през времето от 10:30 до 11 ч. и от 12 до 12:30 ч. Военният пилот кап. Николай Бойчев - командир на екипаж на вертолет "Кугър", ще разкаже за професията и мечтите по време на специалната среща с него от 11 до 11:30 ч.

В два едночасови модула - от 12:30 до 13:30 ч. и от 14 до 15 ч. музеят съвместно с академия КИТ организират работилница "Здвезден краснопис" и "Космически истории".

Специален гост в програмата е транспортният вертолет Bell-206, който ще прелети разстоянието от 24 авиобаза до музея. Bell-206 са леки многоцелеви хеликоптери, които се използват от Военновъздушните сили за обучение на курсанти-летци, участват и в международни военни учения.

Тези вертолети са универсален помощник в небето, с тях се извършват въздушно разузнаване, спасителни мисии, в които всяка секунда е ценна, авиомедицинска евакуация, задачи по контрол на трафика. Транспортният Bell-206 ще остане в Музея на авиацията до 15 ч. и всички желаещи могат да го разгледат отблизо и да си направят снимки с него.