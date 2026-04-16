Нов жилищен мастодонт ще изникне на бивша военна територия в пловдивския квартал "Гладно поле". За обекта има издадено разрешение за строеж от 21 август 2025 г., предава репортер на Plovdiv24.bg.

Целият терен на бъдещото строителство е с площ 3825 кв. м. Той е с административен адрес "Кап. Коста Паница" № 7-9-22. Територията е предназначена за жилищно и обществено застрояване, според информацията в Агенцията по геодезия, картография и кадастър. В публичния регистър на разрешенията за строеж е уточнено, че на мястото ще има ново високо свободно застрояване е с кота корниз 25,00 м. и 30,00 м. Предвижда се блокът да има подземен паркинг.

Инвеститор на обекта е регистрираната в София фирма "Булкон делта" ЕООД. Нейни управители са гръцките граждани Георгиос Константину и Анастасиос Колатас, и българинът Румен Георгиев Николов. Едноличен собственик на капитала на "Булкон делта" е дружеството "Анамар дивелъпмънт" АД, свързано с "Пловдив плаза".

В момента в съседен имот, който се води с административен адрес бул. "Освобождение", върху терен с обща площ 2631 кв. м. се изгражда друга многофамилна жилищна сграда. Старата постройка беше съборена точно преди 1 година и 1 месец.

Досега в пространството от северната страна на мола имаше два блока, а с новите стават четири. Цялата територия в кв. "Гладно поле" доскоро беше собственост на Министерство на отбраната. След като ведомството започна поетапна продажба на имоти с отпаднала необходимост в частни ръце преминаха редица апетитни територии и постепенно започват да се реализират инвестиционни намерения.