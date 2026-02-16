ЗАРЕЖДАНЕ...
|Преобразяват напълно три военни имота в Пловдив
За следващата сесия на Общинския съвет на 26 февруари 2026 г. кметът Костадин Димитров внася за гласуване одобрение на изменение на Подробния устройствен план, което ясно определя общественото им предназначение.
Проектът обхваща части от квартали 8, 10 и 23 по плана на квартал "Гладно поле“ и предвижда теренът на бул. "Освобождение“ да бъде отреден за озеленяване; имотите от двете страни на ул. "Георги Странски“ – за образование и здравеопазване, с възможност за изграждане на детска ясла и детска градина и осигуряване на условия за бъдещо развитие на обществена инфраструктура в района.
"Искам отново да благодаря на министъра на отбраната Атанас Запрянов за диалога, както и на общинските съветници за единодушното решение тези имоти да бъдат поискани за нуждите на Пловдив. Днес правим следващата и задължителна стъпка – даваме им ясно предназначение и гарантираме, че те ще служат на хората. Говорим за зелени площи, детски градини, образование и здравеопазване“, заяви кметът Костадин Димитров.
Проектът за изменение на ПУП е изработен и приет след всички законови процедури, разгледан е от Експертния съвет по устройство на територията и е публично обявен, без постъпили възражения.
