Пловдивските общински съветници единодушно одобриха проекта за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване /ПРЗ) за част от кв. 8, 10 и 23 по плана на кв. "Гладно поле" в Пловдив, предава Plovdiv24.bg.

Община Пловдив поиска от Министерството на отбраната три военни имота в източната част на квартала. Предложението на кмета Костадин Димитров е да бъдат отредени за озеленяване, образование и здравеопазване и именно то беше подкрепено от съветниците. 

ПУП-ПРЗ предвижда теренът на бул. "Освобождение“ да бъде отреден за озеленяване; имотите от двете страни на ул. "Георги Странски“ – за образование и здравеопазване, с възможност за изграждане на детска ясла и детска градина и осигуряване на условия за бъдещо развитие на обществена инфраструктура в района.

Проектът за изменение на ПУП е изработен и приет след всички законови процедури, разгледан е от Експертния съвет по устройство на територията и е публично обявен, без постъпили възражения.