Общинските съветници на Пловдив взеха съществено решение за ясла, градина и парк в "Гладно поле"
Община Пловдив поиска от Министерството на отбраната три военни имота в източната част на квартала. Предложението на кмета Костадин Димитров е да бъдат отредени за озеленяване, образование и здравеопазване и именно то беше подкрепено от съветниците.
ПУП-ПРЗ предвижда теренът на бул. "Освобождение“ да бъде отреден за озеленяване; имотите от двете страни на ул. "Георги Странски“ – за образование и здравеопазване, с възможност за изграждане на детска ясла и детска градина и осигуряване на условия за бъдещо развитие на обществена инфраструктура в района.
Проектът за изменение на ПУП е изработен и приет след всички законови процедури, разгледан е от Експертния съвет по устройство на територията и е публично обявен, без постъпили възражения.
