Имот на военните в Пловдив се превърна в сметище, видя репортер на Plovdiv24.bg. Разлагащи се боклуци, строителни материали, чували, автомобилни гуми и какво ли още не е разхвърляно върху терена.

Собствеността е на Министерство на отбраната, но отдавна то нито се грижи, нито има някакъв интерес да поддържа или използва терена. Кметът на Пловдив Костадин Димитров направи постъпки с официални писма и поиска държавата да прехвърли това място, както и това срещу него и трето до кучешката площадка на бул. “Освобождение". Целта е изграждането на детска градина, ясла и парк.

След като кметът получи одобрението от общинските съветници и изпрати писмо чрез областния управител с искане за прехвърляне на собствеността, а в последствие наскоро бе променен и ПУП-ът, то сега е необходимо Министерски съвет да вземе окончателно решение да отстъпи терените и използването им по план.