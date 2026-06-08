Район "Северен“, съвместно с "Хранкооп София", постави началото на нова регулярна инициатива за жителите и гостите на района — Фермерски пазар "Парк Рибница“, съобщи за Plovdiv24.bg кметът Венцислава Любенова.
Пазарът ще се провежда всяка събота от 10:00 до 14:00 ч. в парк "Рибница“ и ще дава възможност на посетителите да се срещат директно с производители, да откриват сезонни продукти, натурални храни, занаятчийски предложения и продукти с ясен произход.
Откриването събра в парка местни производители, семейства, деца и жители на района, като превърна пространството в място за срещи, общуване и подкрепа за местното производство.
Производителите на храни, вино и билки този път бяха преобладаващо от област Пловдив.
На място множество граждани изразиха одобрение от фермерския пазар и заявиха, че са доволни, че ще имат възможност да си купуват домашно произведени зеленчуци, плодове, меса, сирена, мляко, билки и вино. Още повече, че ще имат възможност да посещават фермерския пазар всяка събота, казаха още те.
Всеки път изложителите ще са различни и ще са малки производители от областта.
Освен фермерски и занаятчийски предложения, посетителите имаха възможност да се включат и в тематични работилници, свързани с храната, природата, пчелните продукти и традициите.
Фермерският пазар "Парк Рибница“ има за цел да насърчи по-осъзнатото потребление, устойчивите практики и връзката между хората, храната и местните производители.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!