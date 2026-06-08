Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално заяви желанието на града за участие в процедурата по избор на домакин на "Евровизия 2027" година.
Преди минути приключи брифингът след срещата между ръководството на Българската национална телевизия, кметовете на градовете кандидати и Анди Шмит от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).
Своеобразното състезание е между 4 от най-големите български градове София, Пловдив, Варна и Бургас.
Кандидатите имат срок до края на седмицата, за да потвърдят дали ще продължат във втория кръг на състезанието. Кметът Димитров направи това веднага след официалната среща.
Очакваме от четирите града, заявили интерес, до края на седмицата официално да потвърдят своето желание, след като вече се запознаха с изискванията на EBU. След това Българската национална телевизия ще изпрати конкурсната документация на градовете, които отговарят на критериите. На базата на попълнените въпросници ще бъде определен и крайният победител. Надяваме се градът домакин да стане ясен възможно най-скоро. Официалните срокове, дадени от EBU, са до август, но ние искаме да оптимизираме процеса и да приключим процедурата още през юли. Това заяви пред журналисти генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.
От своя страна кметът на Пловдив изрази пълна увереност в предимствата на своя град, като подчерта, че "под тепетата" има какво да покажат на международната публика.
Кметът на Варна Благомир Коцев посочи, че морската столица е отличен избор, ако целта е "Евровизия" да бъде на морето и да се предложи силна алтернатива на софийската кандидатура. Той изложи и конкретните предимства на града:
Той допълни, че днес е станала ясна практиката за организиране на съпътстващи събития: "Който и от четирите града да спечели, целта е всички останали също да извлекат полза. Това трябва да бъде мащабно национално събитие, а не само регионално", каза още той.
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