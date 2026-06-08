Кметът на Пловдив Костадин Димитров официално заяви желанието на града за участие в процедурата по избор на домакин на "Евровизия 2027" година.

Преди минути приключи брифингът след срещата между ръководството на Българската национална телевизия, кметовете на градовете кандидати и Анди Шмит от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU).

Въпросът, който зададох, е императивни ли са изискванията относно зала и инфраструктура и получих отговор, че се търси цялостен ефект от събитието. А Пловдив може да предложи много, много силно празненство. сподели Димитров.

Своеобразното състезание е между 4 от най-големите български градове София, Пловдив, Варна и Бургас.

Кандидатите имат срок до края на седмицата, за да потвърдят дали ще продължат във втория кръг на състезанието. Кметът Димитров направи това веднага след официалната среща.

Очакваме от четирите града, заявили интерес, до края на седмицата официално да потвърдят своето желание, след като вече се запознаха с изискванията на EBU. След това Българската национална телевизия ще изпрати конкурсната документация на градовете, които отговарят на критериите. На базата на попълнените въпросници ще бъде определен и крайният победител. Надяваме се градът домакин да стане ясен възможно най-скоро. Официалните срокове, дадени от EBU, са до август, но ние искаме да оптимизираме процеса и да приключим процедурата още през юли. Това заяви пред журналисти генералният директор на Българската национална телевизия Милена Милотинова.

Изискванията са тежки. Вече заявихме, че сме готови да участваме във втория кръг. Молбата ми е градът домакин да стане ясен възможно по-бързо. Тъй като критериите са много, предстоят сериозни административни процедури и обществени поръчки. Трябва да спестим време на избрания град, за да може България да се представи изключително успешно, коментира кметът на Бургас Димитър Николов.

От своя страна кметът на Пловдив изрази пълна увереност в предимствата на своя град, като подчерта, че "под тепетата" има какво да покажат на международната публика.

Кметът на Варна Благомир Коцев посочи, че морската столица е отличен избор, ако целта е "Евровизия" да бъде на морето и да се предложи силна алтернатива на софийската кандидатура. Той изложи и конкретните предимства на града:

Първо, Дара е от Варна. И второ - градът ни има огромен потенциал и богата културна програма, сериозен опит в организирането на фестивали, голям леглови капацитет и отлична транспортна свързаност. Разбира се, столицата има своите предимства, както и всеки друг кандидат. Сигурен съм, че ще се получи добра конкуренция и ползотворен процес, за да изберем най-доброто място, поясни Коцев.

Той допълни, че днес е станала ясна практиката за организиране на съпътстващи събития: "Който и от четирите града да спечели, целта е всички останали също да извлекат полза. Това трябва да бъде мащабно национално събитие, а не само регионално", каза още той.