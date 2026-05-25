Идеята, че по време на "Евровизия“ могат да се постигат цени от 5000 евро за нощувка, е "пълна фантасмагория“. Това заяви Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, коментирайки очакванията около големи международни събития.
По думите му реалистичната средна цена за настаняване в периода на конкурса няма да надвишава около 100 евро на легло на човек. Той даде пример с практиката във Виена, където подобни събития не са довели до устойчиво запълване на най-високия ценови сегмент.
Според Драганов около 3000 чуждестранни туристи на ден биха пристигнали специално за събитието, както и допълнителни около 4000 души, свързани с организацията – екипи, изпълнители, журналисти, членове на журита и други участници.
Той увери, че България разполага с достатъчно леглова база, като при нужда ще бъдат използвани и допълнителни места в курорти като Боровец и Пловдив чрез транспортни връзки.
Драганов коментира и възможните локации за провеждане на голямо събитие като "Евровизия“. Според него най-лесният вариант е София, тъй като разполага с необходимата инфраструктура – зала, летище и капацитет за туристи.
Въпреки това той изрази мнение, че по-стратегически подход би бил насочването на събитието към Черноморието, като посочи Бургас като най-подходящ град. Според него подобно решение би могло да стимулира развитието на региона и да го позиционира като културен център.
Той дори коментира възможността за бъдещи инвестиции в нова концертна инфраструктура, например в района на Слънчев бряг, която да се използва целогодишно и да носи дългосрочни ползи за туризма.
По думите му смисълът на подобни събития не се изчерпва с няколко дни туристически поток, а е свързан с дългосрочното развитие на регионите.
Според него правилно планираните събития могат да превърнат Бургас не само в морска, но и в културна столица, както и да допринесат за значително увеличение на туристите в бъдеще.
В заключение Драганов обърна внимание и на необходимостта от по-строг контрол върху транспортните услуги по Черноморието. Той остро разкритикува практиката на нерегламентирани таксиметрови услуги, които според него вредят на имиджа на българския туризъм, т.нар. копърки
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!