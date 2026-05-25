Идеята, че по време на "Евровизия“ могат да се постигат цени от 5000 евро за нощувка, е "пълна фантасмагория“. Това заяви Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, коментирайки очакванията около големи международни събития.

По думите му реалистичната средна цена за настаняване в периода на конкурса няма да надвишава около 100 евро на легло на човек. Той даде пример с практиката във Виена, където подобни събития не са довели до устойчиво запълване на най-високия ценови сегмент.

Всичко, което беше по-скъпо, не беше продадено. По-богатите клиенти просто не присъстваха по време на събитието и тези места останаха празни посочи Драганов пред БНР

Според Драганов около 3000 чуждестранни туристи на ден биха пристигнали специално за събитието, както и допълнителни около 4000 души, свързани с организацията – екипи, изпълнители, журналисти, членове на журита и други участници.

Той увери, че България разполага с достатъчно леглова база, като при нужда ще бъдат използвани и допълнителни места в курорти като Боровец и Пловдив чрез транспортни връзки.

Драганов коментира и възможните локации за провеждане на голямо събитие като "Евровизия“. Според него най-лесният вариант е София, тъй като разполага с необходимата инфраструктура – зала, летище и капацитет за туристи.

Въпреки това той изрази мнение, че по-стратегически подход би бил насочването на събитието към Черноморието, като посочи Бургас като най-подходящ град. Според него подобно решение би могло да стимулира развитието на региона и да го позиционира като културен център.

Той дори коментира възможността за бъдещи инвестиции в нова концертна инфраструктура, например в района на Слънчев бряг, която да се използва целогодишно и да носи дългосрочни ползи за туризма.

По думите му смисълът на подобни събития не се изчерпва с няколко дни туристически поток, а е свързан с дългосрочното развитие на регионите.

Смисълът на "Евровизия" не е 4 дни с по 3000 души, а да разгънем един район така, че той да може да се използва целогодишно и Бургас да бъде видян не като морска столица, а като културна столица на Европа подчерта още Румен Драганов

Според него правилно планираните събития могат да превърнат Бургас не само в морска, но и в културна столица, както и да допринесат за значително увеличение на туристите в бъдеще.

В заключение Драганов обърна внимание и на необходимостта от по-строг контрол върху транспортните услуги по Черноморието. Той остро разкритикува практиката на нерегламентирани таксиметрови услуги, които според него вредят на имиджа на българския туризъм, т.нар. копърки