Всяка неделя вечер бензиностанция на входа на Пловдив откъм Асеновград се превръща в сцена на нерегламентирани автомобилни събирания и опасни гонки, за които граждани твърдят, че се провеждат необезпокоявано от години. Според адвокат Атанас Костов, който публично поставя проблема, през последните пет години до МВР и телефон 112 са подавани десетки сигнали за нарушения на обществения ред и риск за живота на участници в движението.

Костов, който е част от гражданската организация "Пловдив на гражданите“, твърди, че въпреки многократните сигнали и присъствието на полицейски патрули на място, незаконните събирания продължават всяка седмица. В своя позиция във фейсбук той определя случващото се като форма на хулиганство по смисъла на Наказателния кодекс и настоява за по-строги мерки срещу участниците, включително задържане и бързи производства.

Ето и позицията на адвокат Атанас Костов:

Уважаеми господин Демерджиев,

Колеги сме и се познаваме лично от над 26 години. Състуденти сме, заедно сме адвокати в пловдивска Адвокатска колегия.

През последните 5 години на тази бензиностанция на входа на Пловдив, идвайки от Асеновград (преди кръговото), всяка неделя се провеждат незаконни събирания, с цел гонки!

Аз лично съм сезирал органите на МВР и телефон 112 над 100 пъти за тези незаконни #гонки! Всичко това продължава въпреки факта, че няколко пъти съм виждал патрули на МВР на мястото!

Уважаеми г-н Демерджиев,

Вие сте топ юрист и аз го знам. Това деяние е хулиганство! За това деяние всички ТИЯ трябва да бъдат задържани за срок от 24 часа до установяване на мотивите им да бъдат на това място!

За това деяние и всички ТИЯ трябва да бъдат #съдени по бързата процедура за това, че застрашават обществения ред, здравето и живота на хората по този път! Пак казвам - НК го квалифицира като хулиганство!

Като граждански активист аз представлявам организацията “Пловдив на гражданите". Очаквам от Вас официална комуникация по темата. В противен случай с този казус ще сезираме прокуратурата и Вътрешна сигурност за ангажиране на дисциплинарната и наказателната отговорност на съответните служители на МВР, които не могат да се справят от години с това #хулиганство, вследствие на което през годините на пътя Пловдив-Асеновград загинаха десетки(да не кажа стотици) граждани и от двата града!

Благодаря Ви предварително!

P.S: Законът за Министерството на вътрешните работи урежда правомощията на полицейските органи при опазване на обществения ред, включително правото им да извършват проверки, да дават задължителни разпореждания и предупреждения по чл.65 от ЗМВР, както и да прилагат принудителни административни мерки, като например задържане за срок до 24 часа.

В случаите, в които се касае за поведение, нарушаващо обществения ред, но с по-ниска степен на обществена опасност, приложима е уредбата на Указа за борба с дребното хулиганство. Именно по този ред органите на МВР съставят съответния акт за установяване на проявата, който впоследствие се изпраща на компетентния районен съд за разглеждане и налагане на санкция. В този смисъл, когато в практиката се говори за "акт за хулиганство“, обикновено се има предвид акт по УБДХ, съставен от полицейски орган.

От друга страна, когато деянието се отличава с по-висока степен на обществена опасност и покрива признаците на #престъплението "хулиганство“, уредено в Наказателния кодекс, не се съставя административен акт, а се образува #наказателно #производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.