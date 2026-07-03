Проблемът с безконтролното пренаселване на Пловдив с бездомни котки се задълбочава. Читателка на Plovdiv24.bg се свърза с редакцията ни, за да изрази своето възмущение от това, което тя определя като "директна кражба на ресурс от данъкоплатците“ и "тотално бездействие от страна на отговорните институции“.

Въпросът не опира до неприязън към животните, а до системни злоупотреби от страна на фирмите и клиниките, наети за контрол на котешката популация.

Сигналът касае района на ул. "Габър“ и ул. "Генерал Григор Кюркчиев“. Там от дълго време живее бездомна котка, чието ухо е прерязано – международно признатият знак, че животното е преминало през общинската програма за кастрация, обезпаразитяване и ваксинация.

Реалността обаче се оказва коренно различна от официалните отчети на хартия. В момента въпросната "кастрирана“ котка кърми поредното си котило от малки котенца.

"Разполагам с неоспорими снимки, на които ясно се вижда отрязаното ухо на майката и сучещите от нея малки. Проблемът ми не е с малките пухкави котенца, които се родиха пред дома ни. Проблемът ми е с безочието на фирмите, които уж се грижат за контрола на популацията им“, споделя възмутената пловдивчанка.

Според гражданите схемата е проста, но изключително печеливша. Наетите изпълнители просто улавят животните, режат върха на ухото им за маркировка, за да отчетат дейност пред администрацията, и ги връщат обратно на улицата – все така способни да се възпроизвеждат.

По този начин фирмите прибират сериозни суми за уж извършени хирургически интервенции, докато реална работа липсва.

"Това не е просто мърлява работа, това е директна кражба на публичен ресурс! Като граждани плащаме за чисти и уредени улици, а получаваме безконтролно размножаване и фиктивни отчети“, категорична е читателката ни.