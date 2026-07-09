Екипи на Националната агенция за приходите (НАП) провериха 76 търговски обекта в Созопол само за два дни и откриха нарушения в 25 от тях, а на други 50 бяха изискани документи за необосновано поскъпване на цените във връзка със Закона за въвеждане на еврото в България. Мащабните инспекции са част от традиционната лятна контролна кампания на приходната агенция, която стартира официално на 29 юни съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на агенцията. Акцията е предприета след вълна от сигнали от граждани и множество публикации в социалните мрежи и медиите за злоупотреби по морето.

Скрити обороти с нефискален принтер на плаж "Каваци“

Най-честите констатирани нарушения в курортния град са свързани с неиздаване на касови бележки и драстични разминавания между наличните пари в касата и маркираните суми на фискалното устройство. Сериозна измама е засечена в един от най-посещаваните обекти на популярния плаж "Каваци“, където търговецът е оперирал с нефискален принтер, за да избягва пълното отчитане на оборота си пред държавата. В момента експертите преглеждат паметта на устройството, за да установят точния размер на укритите приходи, като на обекта ще бъде наложена санкция, а след пълния анализ ще се предприемат и допълнителни действия срещу собственика. За разкритията съобщи Анна Митова, директор “Комуникации" в приходната агенция.

Стотици нарушители по Черноморието и заплаха от запечатване

От началото на лятната кампания до 6 юли данъчните инспектори са проверили общо над 650 търговски обекта по Черноморието и във вътрешността на страната, като в 226 от тях са установени закононарушения. От агенцията отчитат занижена фискална дисциплина от страна на бизнеса и предупреждават, че проверките ще станат още по-интензивни. По закон при повторно неиздаване на фискален бон търговският обект може да бъде принудително запечатан, като от НАП подчертават, че вече проверените търговци не са застраховани от последващи внезапни инспекции в следващите дни.

Правата на потребителите и мобилното приложение на НАП

От приходната агенция напомнят на гражданите, че имат законово право да задържат плащането си, докато не получат изрядна касова бележка. Всеки клиент може да контролира коректността на търговците чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира вградения QR код върху бележките и проверява дали те са отчетени в реално време в системата на НАП. Приложението е напълно безплатно и достъпно в App Store за устройства с iOS и в Google Play за Android. Сигнали за липса на фискални бонове, фалшиви платежни документи или други данъчни и осигурителни нарушения могат да се подават на телефона на Информационния център 0700 18 700 или на имейл infocenter@nra.bg.