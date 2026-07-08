България и Украйна обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, по време на среща между премиера Румен Радев и украинския президент Володимир Зеленски в Анкара. Разговорът се проведе в рамките на провеждащия се в турската столица форум на НАТО информираха от правителствената пресслужба, съобщава Plovdiv24.bg.

Енергийна диверсификация и нови коридори

Основен акцент по време на двустранния диалог между българския премиер и украинския президент бяха въпросите, свързани с постигането на енергийна диверсификация. Двете страни поставиха фокус върху възможностите за съвместно изграждане на нови енергийни коридори, насочени към територията на Европа.

Финансовата подкрепа на България за Украйна

В рамките на същия ден Румен Радев припомни официалната позиция на страната ни, според която България ще продължи да оказва финансова подкрепа на Украйна, но това ще се случва съобразно реалните възможности на държавата. Премиерът обърна внимание на факта, че е заварил страната в сложно финансово състояние, поради което е изключително важно социалните разходи за българските граждани да не бъдат засегнати от тази помощ.

Позицията на Радев за конфликта и ядрените рискове

По време на срещата българският премиер за пореден път изрази категоричното си виждане, че конфликтът между Русия и Украйна няма как да бъде разрешен чрез продължаване на войната с Русия. Според Радев стремежът на колективния Запад да извоюва конвенционална победа над най-голямата ядрена сила в света крие изключително сериозни рискове. Той отправи предупреждение, че липсата на адекватни способности за противодействие срещу хиперзвуковите ракети на Москва засилва опасността от непредвидима ескалация и потенциален ядрен отговор.