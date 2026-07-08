Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на Срещата на върха на НАТО.

Енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа, също бяха сред акцентите на срещата.

По-рано днес премиерът Румен Радев, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, каза, че България ще продължи да подкрепя Украйна, но само в рамките на финансовите си възможности и без това да бъде за сметка на социалните разходи. На срещата в Анкара той подчерта, че сигурността в Европа изисква повече инвестиции в отбрана, а страната ни трябва едновременно да укрепва собствения си отбранителен капацитет и да се справя с наследения бюджетен дефицит.