Конституционният съдия Десислава Атанасова изпрати официална позиция до медиите, придружена от допълнителни документи, относно пътуванията ѝ извън страната в периода 5-8 април 2024 г. Реакцията ѝ е провокирана от публични изявления на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, които тя определя като "неверни твърдения“. С оглед на засиления обществен интерес, Атанасова представя доказателства за начина, мястото и времето на своето пребиваване извън пределите на България.

Към вече оповестената си позиция, конституционният съдия прилага официално издадено удостоверение от Република Турция, Дирекция "Сигурност“, Околийско управление Истанбул. Документът категорично удостоверява, че в посочения период тя е пребивавала единствено на територията на страната и не е напускала пределите ѝ. Пътуването е осъществено по маршрута София - Истанбул - София с регулярни граждански полети на турските авиолинии (Turkish Airlines).

Във връзка с медийния интерес и отправените въпроси към Конституционния съд, Десислава Атанасова пояснява, че притежава дипломатически паспорт, издаден от Министерството на външните работи на основание чл. 38, ал. 1, б. "д“ от Закона за българските лични документи. Тя подчертава, че това е вид български документ за самоличност, а правилата за ползването му се определят изцяло от неговия издател.

По отношение на характера на визитата, Атанасова уточнява, че за периода 5–8 април 2024 г. не е била в служебна командировка в Република Турция. Тя не е подавала и уведомление за ползване на отпуск, тъй като през същите дни Конституционният съд не е провеждал заседания.

"Считам изложените факти и приложените документи за достатъчни, за да изяснят обстоятелствата. Приложените документи представляват неразделна част от настоящата позиция“, заявява в заключение конституционният съдия.