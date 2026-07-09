Дигиталното евро няма да замени парите в брой и няма да доведе до забрана на кешовите плащания. Това заяви евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев, който е докладчик по становището на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейски парламент по досието за дигиталното евро.

По думите му тази седмица в Страсбург предстои да бъде обсъдено даването на мандат за преговори със Съвет на Европейския съюз по проекта.

Радев подчерта, че около дигиталното евро се разпространяват множество спекулации, но текстовете, подготвени от Европейския парламент, изрично гарантират запазването на плащанията в брой.

"С приемането на дигиталното евро по никакъв начин няма да застрашим кеша. Парите в брой ще останат. По никакъв начин няма да се забранят разплащанията в брой. Има изрични такива текстове в досието“, заяви той.

Според него всички предложения, които биха могли да ограничат кешовите разплащания, вече са отпаднали от позицията на Европейския парламент.

Евродепутатът обясни, че чрез дигиталното евро Европейски съюз ще изгради собствена платежна система, гарантирана от Европейска централна банка. По този начин европейските разплащания няма да зависят от платежни системи на трети държави.

По думите му целта е гражданите да разполагат с три възможности за плащане - в брой, с банкова карта и с дигитално евро.

Радев уточни, че дигиталното евро ще предлага два начина на използване - онлайн и офлайн. При офлайн разплащанията, например чрез доближаване на два телефона, нивото на анонимност ще бъде сравнимо с това при предаването на банкноти в брой.

Той подчерта още, че защитата на личните данни ще бъде изключително висока и дори Европейската централна банка ще разполага с минимална информация за извършените плащания. По думите му обработката на транзакциите ще се извършва основно от платежните посредници, а информацията ще бъде защитена по начин, аналогичен на банковата тайна. Разкриването ѝ ще бъде възможно единствено при разследване на тежки престъпления.

Емил Радев категорично отхвърли твърденията, че дигиталното евро представлява криптовалута.

"Това не е криптовалута. Тя ще е гарантирана от Европейската централна банка. Стойността на дигиталното евро ще е толкова, колкото е и стойността на еврото в брой“, посочи той.

Според него се обсъжда въвеждането на лимит за притежаваните средства в дигитално евро, като най-вероятно той ще бъде около 3000 евро. Размерът му обаче предстои да бъде договорен в рамките на преговорите между европейските институции.

По думите му подобно ограничение ще гарантира, че няма да бъдат засегнати банковите депозити, а дигиталното евро ще служи единствено като допълнителна и сигурна алтернатива за разплащане.

Радев допълни, че дигиталното евро ще може да се използва и извън страните от еврозоната, ако съответната държава допуска такива плащания, като ще представлява законно платежно средство с гаранцията на Европейската централна банка.