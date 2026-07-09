Блогърът и създател на картата "Черна писта“ Мартин Атанасов твърди, че директорът на новините на bTV Асен Иванов е забранил негово участие в ефира на телевизията.

Атанасов публикува в социалните мрежи екранни снимки, за които твърди, че са от вътрешен служебен чат на медията. Според него разговорът е свързан с планираното му участие в предаването "Лице в лице“ на 7 юли, където е трябвало да представи новата си платформа за сигнали за злоупотреби в българското здравеопазване.

По думите му впоследствие е бил уведомен, че темата ще бъде коментирана с друг гост и поканата му отпада.

В публикуваните от него изображения се вижда съобщение от потребител с името Асен Иванов, в което се казва:

"Този с чашата ли... никога (...) Да ходи в извън ефир. Може да го скрийншотнете и сложите в Фейса. Този няма да стъпи в ефир на bTV, докато зависи от мен.“

Автентичността на публикуваните чатове към момента не е потвърдена независимо.

"Никоя медия не е длъжна да ме кани. Никой не ми дължи ефир. Но има разлика между редакционно решение и лична забрана“, коментира Мартин Атанасов.

Той допълва, че според него в bTV има журналисти и продуценти, които са искали темата да бъде представена.

"Проблемът е, когато еднолично нареждане на Асен Иванов, шеф на новините, спира обществен разговор по тема, която засяга всички ни — като пациенти, лекари, данъкоплатци и граждани“, пише още Атанасов.

Случаят идва месеци след друг публичен спор около Атанасов. През декември той подари на водещия Росен Цветков чаша с надпис "Time to make real change“ ("Време е за истинска промяна“), превърнала се в символ на протестите срещу Бойко Борисов и Делян Пеевски. След като водещата Мария Цънцарова се появи в ефир със същата чаша, тя бе свалена от сутрешния блок.