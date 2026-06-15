Дърво се счупи и падна върху лек автомобил на улица в центъра на Пловдив тази вечер. За щастие инцидентът се размина без пострадали и щетите по автомобила в близост са минимални.

Сигналът е получен минути преди 21.00 часа, като на място бързо пристига екип на 01 Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Пловдив. Огнеборците обезопасяват района и отстраняват опасното дърво, предотвратявайки риск за преминаващи граждани и автомобили.

ГАЛЕРИЯ: Нов инцидент в центъра на Пловдив! ‹ ›

Поредна ситуация от ежедневието на пожарникарите – докато жителите на града се прибират у дома, те остават на пост, готови да реагират при всяка опасност и извънредна ситуация. Това съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".